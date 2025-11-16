МИД Турции: конфликт на Украине близок к приостановке

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что конфликт на Украине максимально приблизился к своему завершению. В эфире телеканала A Haber он отметил, что, по его мнению, сейчас самый близкий момент к приостановке боевых действий. Европейские лидеры, в том числе британский премьер-министр Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц, поддерживают эту точку зрения, обсудив ситуацию с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает РБК.
Фидан объяснил приближение к прекращению конфликта тем, что сейчас наступил самый мрачный этап, когда обе стороны сосредоточены на уничтожении транспортной и энергетической инфраструктуры друг друга. Он охарактеризовал ситуацию как тупиковую, где ни одна из сторон не может сделать решительный шаг вперед.
Ранее министр иностранных дел США Марко Рубио заявил, что Соединённые Штаты пока не определились, стремится ли Москва к завершению военного противостояния. Эти высказывания прозвучали после встречи представителей внешнеполитических ведомств стран «большой семёрки» (G7). Рубио уточнил, что Киев не может согласиться с требованиями, которые выдвинула Россия. Кроме того, он признал, что ВС РФ «добились некоторых успехов» в Донецкой народной республике (ДНР).
Рубио отметил, что украинская энергосистема находится в плачевном состоянии, испытывая постоянные перебои с электричеством. «Думаю, что в Киеве сейчас, к примеру, не менее 50–60% времени дня проходит без электроснабжения», – отметил американский госсекретарь.