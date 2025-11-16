Российская сторона выразила надежду на возможность восстановления взаимовыгодных отношений с Соединенными Штатами на принципах равенства и учета национальных интересов каждой из сторон. Такое сообщение поступило от посольства России в США, передаёт РБК.

Отмечалось, что администрация Дональда Трампа открыла перспективу для позитивных изменений в двустороннем взаимодействии, отказавшись от либерально-глобалистского подхода, характерного для предыдущих правительств США. Именно этот сдвиг, считают представители российского МИД, стал залогом прорыва в установлении дипломатических отношений между Советским Союзом и Америкой в далеких 1930-х годах.

Советско-американские контакты тогда возникли лишь спустя 16 лет после Октябрьской революции, и установление формальных отношений произошло лишь в условиях острой необходимости, вызванной экономическим кризисом в Америке. Но даже в тех непростых обстоятельствах сторонам удалось быстро наладить диалог и начать официальное сотрудничество.

В прошлый раз с подобным заявлением об «окне возможностей» в марте выступил посол России в США Александр Дарчиев. Россия и США открыли «окно возможностей», но темпы работы для улучшения двусторонних отношений следует наращивать, отметил он.

После возвращения в Белый дом в январе 2025 года Трамп неоднократно заявлял о стремлении урегулировать конфликт на Украине. Глава Белого дома выражал мнение, что российско-украинский конфликт не начался бы, если бы он остался президентом в 2020-м и не проиграл Джо Байдену на выборах.

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс назвал финансирование Украины при президенте Джо Байдене «безумием». В интервью подкастеру Тео Вону Вэнс заявил, что США потратили колоссальные суммы по всему миру, включая $300 млрд на помощь Украине, практически не занимаясь дипломатией. Вэнс подчеркнул, что США должны стремиться к дипломатическому урегулированию конфликтов.

Президент Дональд Трамп также критиковал администрацию Байдена за высокие расходы на помощь Украине, заявляя, что разбирается с проблемами, оставленными Обамой и Байденом. Трамп называл российско-украинский конфликт «войной Джо Байдена» и утверждал, что при его руководстве конфликт бы не произошел.