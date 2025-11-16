Глава Euroclear допускает судебный иск против ЕС в случае изъятия российских активов

Новости

Euroclear рассматривает возможность обращения в суд, если Россия лишится активов, находящихся под управлением бельгийского депозитария. Такое заявление сделала глава Euroclear Валери Урбен в беседе с изданием Le Monde, сообщает газета "Ведомости".

Она отметила, что такая мера не исключена, если руководство организации сочтет, что доверие клиентов подвергается угрозе.

Российские активы, находящиеся в управлении Euroclear, были заморожены европейскими властями примерно на $300 млрд сразу после начала специальной операции. Большая часть активов хранится именно в странах Европы, включая Бельгию, где расположена штаб-квартира Euroclear. Доходы от замороженных активов направляются на финансирование помощи Украине, включая военные нужды.

Ранее Европейская комиссия не смогла убедить Бельгию одобрить инициативу по использованию замороженных российских активов на саммите ЕС. У Брюсселя остаются серьезные сомнения юридического и финансового характера, говорится в сообщении агентства Belga. Согласно информации издания, несмотря на проведение переговоров, сторонники идеи расходятся во мнениях касательно последствий действий с этими средствами. Вопрос планируют обсудить повторно на заседании Европейского совета 18 декабря текущего года.


