Женщины в 70, мужчины в 75: депутаты рассказали, как повысить пенсию вдвое

Депутат Государственной Думы предложила россиянам новую стратегию повышения размера пенсий. По словам члена Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб («Единая Россия»), граждане смогут значительно повысить выплаты, если выйдут на заслуженный отдых позднее установленного срока, сообщает ТАСС.

Так, женщины, решившие продолжать трудовую деятельность вплоть до достижения 70-летнего возраста, получат право на удвоение суммы выплат, тогда как мужчины смогут воспользоваться аналогичной возможностью, достигнув 75 лет. Такой подход предполагает повышение пенсионных баллов на 36% и фиксированной части пенсии на 45% в случае откладывания выхода на пять лет, а при увеличении рабочего стажа ещё на десять лет увеличение составит соответственно 2,32 и 2,11 раза.

«Но нужно обратить внимание, что весь этот период гражданин будет получать только заработную плату и не будет получать пенсию. Поэтому, конечно, каждый считает, как ему более выгодно и как более правильно поступить – или получать пенсию и заработок одновременно, но ее размер будет меньше, либо отложить получение пенсии, но при выходе на нее получать уже пенсию более чем в два раза выше», – сказала депутат.

Именно поэтому процесс назначения страховой пенсии носит заявительный характер: человеку предоставляется свобода выбора, исходя из его предпочтений и финансовых возможностей.

Напомним, в 2026 году страховую пенсию планируют повысить сразу на 7,6%, если инфляция к концу текущего года окажется выше заложенных в госбюджет 6,8%. При этом уже в начале октября рост индекса потребительских цен составлял 8–8,1%. Средняя величина пенсионного пособия составит более 27 тысяч рублей.