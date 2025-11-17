Российские инвесторы признают силу ИИ, но предпочитают сохранять контроль над своими решениями

Опрос СберИнвестиций и УК «Первая» показал, что главные преимущества ИИ для инвесторов — это скорость анализа данных и отсутствие эмоций.

72% российских инвесторов считают искусственный интеллект надёжным помощником, но не готовы полностью доверить ему управление своими финансами. Таковы основные результаты опроса, который УК «Первая» и СберИнвестиции провели в преддверии международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»).

Полностью доверить инвестиции искусственному интеллекту согласились только 15% респондентов. Больше всего таких инвесторов оказалось в Северо-Кавказском и Уральском федеральных округах. Отрицательно к этой идее отнеслись 12% опрошенных. Делегировать ИИ управление портфелем частично готовы инвесторы из Дальневосточного, Приволжского и Сибирского федеральных округов.

Среди тех, кто готов частично использовать ИИ, больше половины (54%) ценят его за способность быстро анализировать большие данные. Однако они уверены, что без собственной оценки ситуации человеку не обойтись. Каждый пятый (19%) полагает, что технологиям ещё слишком рано доверять полный анализ портфеля. Ещё 18% указали на множество тонкостей, недоступных ИИ.

Опрос СберИнвестиций и УК «Первая» показал, что сторонники применения ИИ в инвестициях больше всего ценят его способности быстро обрабатывать большие объёмы данных (эту черту отметили 49% опрошенных) и не поддаваться панике и другим эмоциям (35%). 8% опрошенных слышали положительные отзывы, 7% считают, что искусственный интеллект не допускает ошибок, а 1% уже удалось заработать на фондовом рынке с помощью ИИ.

По результатам опроса, 36% респондентов, не поддерживающих использование ИИ в инвестициях, уверены, что рынок часто ведёт себя иррационально и ИИ не успеет вовремя среагировать. Ещё 36% не хотят терять контроль над своими деньгами. Для 11% важны только собственные знания и опыт.

«Мы отдельно посмотрели, как к использованию искусственного интеллекта в инвестициях относится подрастающее поколение. Оказалось, что 80% подростков критически настроены к замене человека ИИ — это выше, чем среди взрослых. При этом большинство респондентов всех возрастов единогласно отмечают, что ИИ помогает анализировать большие объёмы информации и сохранять спокойствие на рынке», — Аиша Кубезова, руководитель брокерского бизнеса Сбера.

«Использовать искусственный интеллект можно и нужно, но под присмотром профессионалов. Например, искусственный интеллект для нас проанализировал риторику и высказывания ЦБ с оценкой макроситуации за последние 10 лет. Наш опыт использования ИИ-модели помог УК "Первая" раньше других спрогнозировать изменение тренда и предложить облигационные продукты раньше конкурентов — ещё во втором квартале, а индустрия в целом присоединилась к этому тренду лишь в третьем квартале. В результате наши клиенты получили возможность максимально использовать рост долгового рынка и больше заработать», — Андрей Бершадский, генеральный директор УК «Первая».