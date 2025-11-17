Орбан: угроза нападения России на Европу — смехотворна

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью генеральному директору медиагруппы Axel Springer Матиасу Дёпфнеру назвал утверждения о возможном нападении России на Европу «смехотворными». Видеозапись подкаста опубликована на YouTube, сообщает газета "Ведомости".

На вопрос о заинтересованности Москвы в прекращении огня и установлении мира Орбан ответил положительно. При этом он подчеркнул, что Россия «недостаточно сильна», чтобы напасть на Евросоюз или НАТО, и отверг подобные предположения.

Вместе с тем Орбан предупредил, что дальнейшая эскалация конфликта на Украине увеличивает риск третьей мировой войны. Он призвал демонстрировать силу за столом переговоров, а не на линии фронта. Премьер отметил, что Европа должна выйти из конфликта с более сильной системой безопасности, а безопасность Венгрии определяется «треугольником Берлин–Москва–Стамбул».

Орбан также отметил, что чем дольше продолжается украинский конфликт, тем сильнее становится Россия, и Венгрия могла бы сыграть важную посредническую роль благодаря своему историческому опыту взаимоотношений с Москвой.

Ранее The Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге заверил, что Россия не нападет на альянс, пока он находится на посту президента. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что НАТО пытается представить Россию агрессором, чтобы оправдать увеличение военных расходов до 5% ВВП.

Напомним, Еврокомиссия представила план по перевооружению Евросоюза на сумму €800 млрд, что позволит странам ЕС увеличить расходы на оборону и укрепить боеспособность Украины. В марте был представлен документ «Белая книга о европейской обороне — Готовность–2030», который обосновывает необходимость наращивания оборонных закупок из-за угрозы со стороны России.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что у страны нет причин воевать с государствами НАТО. Во время своего выступления на международном клубе «Валдай» в Сочи Владимир Путин подчеркнул, что европейские страны из России раздувают образ врага, придуманного столетия назад. «Правящие элиты объединенной Европы продолжают нагнетать истерию. Оказывается, война с русскими чуть ли не на пороге. Повторяют эту чушь, эту мантру раз за разом. Честно вам говорю, смотрю иногда, как и что говорят, думаю: ну они же не могут в это верить. Они же не могут верить в то, что говорят, – что Россия собирается нападать на НАТО. В это поверить невозможно. А своих людей убеждают», – заявил президент. Он призвал их «уняться» и заняться своими проблемами – экономикой, вышедшей из-под контроля миграцией, радикализацией «левацких, ультралиберальных, расистских маргинальных обществ» и др.