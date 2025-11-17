Новости

Объем инвестиций в ИИ-медицину превысил 4,7 млрд рублей за семь лет

За период с 2018 по 2024 годы общий объем вложений в проекты искусственного интеллекта для медицины достиг отметки в 4,7 млрд рублей. Государственное финансирование составило значительную часть бюджета – около 69%, или 3,3 млрд рублей. Эти цифры представлены в статье «Внедрение технологий искусственного интеллекта в здравоохранении России: итоги 2024 г.», размещенной в научно-практическом издании «Национальное здравоохранение». Авторами исследования стали представители Министерства здравоохранения РФ, включая министра Михаила Мурашко, сообщает газета "Ведомости".

17 ноября 2025
Столица стала крупнейшим вкладчиком среди регионов, обеспечив почти половину государственных инвестиций – порядка 1,8 млрд рублей, направленных на московский эксперимент по внедрению компьютерного зрения. Остальные государственные инвестиции распределены следующим образом: Фонд Национальной Технологической Инициативы предоставил 619 млн рублей, а Фонд «Сколково» – 421,8 млн рублей.

Частные инвесторы вложили примерно 1,3 млрд рублей, что составляет чуть менее трети общей суммы. Венчурные фонды оказались наиболее активными участниками частного сектора, обеспечив около половины привлеченных средств – 607 млн рублей. Частные лица вложили 450,9 млн рублей, коммерческие организации – 282,3 млн рублей, синдицированное финансирование – 100 млн рублей.

Генеральный директор Ассоциации «Национальная база медицинских знаний» Борис Зингерман подтвердил редкость публичного раскрытия сведений о частных инвестициях в подобные проекты. Он указал, что большинство данных остается закрытыми, хотя некоторые крупные корпорации, такие как Сбербанк и МТС, периодически публикуют информацию о своем участии в разработке ИИ-решений для медицины.


/ Сибирское Информационное Агентство /
