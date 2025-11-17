Объем инвестиций в ИИ-медицину превысил 4,7 млрд рублей за семь лет

За период с 2018 по 2024 годы общий объем вложений в проекты искусственного интеллекта для медицины достиг отметки в 4,7 млрд рублей. Государственное финансирование составило значительную часть бюджета – около 69%, или 3,3 млрд рублей. Эти цифры представлены в статье «Внедрение технологий искусственного интеллекта в здравоохранении России: итоги 2024 г.», размещенной в научно-практическом издании «Национальное здравоохранение». Авторами исследования стали представители Министерства здравоохранения РФ, включая министра Михаила Мурашко, сообщает газета "Ведомости".

Столица стала крупнейшим вкладчиком среди регионов, обеспечив почти половину государственных инвестиций – порядка 1,8 млрд рублей, направленных на московский эксперимент по внедрению компьютерного зрения. Остальные государственные инвестиции распределены следующим образом: Фонд Национальной Технологической Инициативы предоставил 619 млн рублей, а Фонд «Сколково» – 421,8 млн рублей.

Частные инвесторы вложили примерно 1,3 млрд рублей, что составляет чуть менее трети общей суммы. Венчурные фонды оказались наиболее активными участниками частного сектора, обеспечив около половины привлеченных средств – 607 млн рублей. Частные лица вложили 450,9 млн рублей, коммерческие организации – 282,3 млн рублей, синдицированное финансирование – 100 млн рублей.

Генеральный директор Ассоциации «Национальная база медицинских знаний» Борис Зингерман подтвердил редкость публичного раскрытия сведений о частных инвестициях в подобные проекты. Он указал, что большинство данных остается закрытыми, хотя некоторые крупные корпорации, такие как Сбербанк и МТС, периодически публикуют информацию о своем участии в разработке ИИ-решений для медицины.