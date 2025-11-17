Разрыв между пенсиями работающих и неработающих россиян сократился до минимума

Средний размер страховой пенсии по старости в России в октябре 2025 года составил 25,9 тыс. рублей для неработающих пенсионеров и 22,4 тыс. рублей для работающих. Разрыв между выплатами двум категориям получателей сократился до 3,5 тыс. рублей, что является минимальным показателем с 2021 года. Об этом пишет газета «Известия».

«Сокращение разницы между выплатами работающих и незанятых стало закономерным итогом возобновления индексации для первых», – пояснил член экспертного совета при комитете Госдумы по экономической политике Валерий Тумин.

В 2025 году пенсии были проиндексированы на уровень инфляции 9,5%.

За последние 12 месяцев разрыв в пенсионных выплатах сократился почти на 20%. Эксперты связывают эту тенденцию с возобновлением индексации пенсий для работающих граждан, которая была заморожена в 2016 году.

Среди дополнительных факторов называют изменение возрастной структуры пенсионеров и рост накопленных пенсионных баллов. Также сохраняется практика фиктивных увольнений, когда пенсионеры временно прекращают трудовые отношения для получения полной индексации.

Ранее депутат Госдумы предложила россиянам новую стратегию повышения размера пенсий. По словам члена Комитета Госдумы по труду Светланы Бессараб, граждане смогут значительно повысить выплаты, если выйдут на заслуженный отдых позднее установленного срока.