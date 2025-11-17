Новости

Цены на бензин в США бьют рекорды из-за санкций и проблем в России

Цены на бензоколонках в Соединенных Штатах резко возросли до самого высокого уровня с января текущего года. Агентство Bloomberg связывает этот скачок с сокращением объемов добычи нефти, в том числе из-за атак украинских вооруженных сил на объекты энергетики в России, а также введенными санкциями, передаёт РБК.

Хотя мировые цены на нефть снизились, средняя цена дизельного топлива на американских автозаправочных станциях достигла пика с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом, составив $3,08 за галлон, согласно отчету Bloomberg.

Сообщается, что администрация США обеспокоена ростом стоимости энергоресурсов, поскольку доступная энергия считается приоритетом правительства. Согласно агентству, проблемы на российском рынке энергоносителей усугубляются рядом факторов, включая сбои в работе крупных перерабатывающих заводов в Азии и Африке, а также многочисленные остановки производств в странах Европы и Северной Америки, что привело к дефициту десятков миллионов баррелей топлива на мировом рынке.

Кроме того, аналитики Bloomberg предупреждают, что американские санкции против таких российских нефтедобывающих компаний, как «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ», а также ожидаемые меры Евросоюза по ограничению импорта продуктов переработки российской нефти, грозящие вступить в силу в следующем месяце, создают дополнительную неопределенность относительно будущих поставок топлива.


