Чем опасно заряжать смартфон в аэропорту или торговом центре?

Заряжая телефоны в общественных точках, таких как аэропорты, торговые центры и вокзалы, пользователи подвергают себя риску заражения устройства вирусами или кражи конфиденциальных данных. Такое предупреждение сделали специалисты, ссылаясь на исследование Роскачества. Один из главных рисков заключается в предоставлении доступа к личной информации и банковским приложениям при неправильном выборе типа подключения к устройствам быстрой зарядки, сообщает РБК.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин пояснил, что основной угрозой является согласие пользователя на передачу данных при подсоединении к общественной зарядной станции. Обычно устройство запрашивает выбор режима подключения: «только зарядка» или «полный доступ к данным». Важно помнить, что при нажатии кнопки «разрешить доступ к файлам» злоумышленники могут проникнуть в систему и установить вредоносное ПО.



Муртазин подчеркивает, что лучший способ избежать опасности — использование собственного зарядного кабеля и всегда выбирать режим «только зарядка». Глава агентства TelecomDaily Денис Кусков дополняет рекомендацию, обращая внимание на потенциальную угрозу, которую представляют собой внешние аккумуляторы (паэрбанки). Некоторые недобросовестные производители оснащают их модулями Wi-Fi, что позволяет считывать личные данные пользователей даже без физического контакта.

Чтобы минимизировать риски, оба эксперта советуют избегать подключения к неизвестным источникам питания и пользоваться собственным оборудованием для зарядки. Хотя количество зарегистрированных инцидентов с утечкой данных уменьшилось на 16,5% в первой половине 2025 года, общее количество украденных записей увеличилось почти в четыре раза, составляя 13 миллиардов утечек персональных данных.