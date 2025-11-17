Новости

Депутаты Госдумы предлагают убрать выходные из расчета отпускных

Фракция ЛДПР в Государственной думе выступила с инициативой внести изменения в законодательство, исключающие выходные дни из количества оплачиваемых отпускных дней. Это означает, что рабочие будут получать дополнительный отдых сверх установленных законом сроков. Об инициативе сообщают «РИА Новости».

Сегодня сотрудники получают ежегодно по 28 календарных дней отпуска, однако значительная часть этого периода приходится на привычные выходные субботы и воскресенья. Таким образом, фактическое количество рабочих дней, предоставляемых работнику в рамках законного отдыха, меньше указанного срока.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий пояснил, что данное нововведение позволит работникам увеличить продолжительность реального отдыха и отдохнуть полноценно, вне зависимости от стандартных выходных дней.

Сейчас, согласно действующему законодательству, минимальный срок непрерывного отпуска сотрудника должен составлять две недели подряд, остальные дни можно разделить на части по согласованию с работодателем.

Ранее сообщалось, что 66% россиян готовы отказаться от отпуска в пользу дополнительных выплат. Основные причины — высокие ставки по вкладам и нежелание куда-либо уезжать. Поводом для исследования стала инициатива депутатов. В Госдуме обсуждается предложение закрепить компенсации за полный отказ от ежегодного отпуска. Сейчас согласно Трудовому кодексу, подобные выплаты обязательны только в случае увольнения.


