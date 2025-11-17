Крупные IT-компании станут спонсорами вузов

Федеральное министерство цифрового развития объявило новую инициативу, направленную на усиление связи между крупными IT-компаниями и образовательными учреждениями. Для поддержания своего статуса аккредитованного предприятия и сохранения налоговых льгот ИТ-компаниям предстоит подписать специальные соглашения с университетами и учебными заведениями.

Заместитель министра цифрового развития Сергей Кучушев озвучил планы министерства на мероприятии «Цифровые решения». До 1 июня 2026 года IT-компании обязаны оформить договора о поддержке образовательных учреждений, иначе они потеряют налоговые льготы и специальную бронь для работников, освобождающую их от призыва в армию, сообщает газета "Ведомости".

Компании, получившие значительные финансовые выгоды от налоговой реформы, предусматривающей освобождение от налога на добавленную стоимость (НДС), теперь обязаны направить до 5% от экономии обратно на развитие университетов и колледжей. Компании будут привлекать собственных специалистов для чтения лекций студентам, разработки учебных курсов и проведения практикумов для учащихся по актуальным направлениям цифровой индустрии.

Новый порядок взаимодействия будет закреплён специальным постановлением правительства, готовящемся к выпуску. Ожидается, что мера затронет исключительно крупные компании с годовой выручкой более 1 млрд рублей и числом сотрудников от 100 человек. Число договоров с вузами каждая компания сможет определять самостоятельно, в зависимости от возможностей и потребностей.

Таким образом, государство пытается стимулировать создание квалифицированных кадров в сфере высоких технологий, создавая партнерства между бизнесом и образованием.