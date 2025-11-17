Регионы жалуются на недостаток центров обработки данных

Вице-губернатор Тюменской области Станислав Логинов поднял проблему нехватки региональных центров обработки данных (ЦОД) и недостаточной активности крупных федеральных операторов на заседании форума «Цифровые решения». Поднятая проблема была поддержана министром госуправления Подмосковья Надеждой Куртяник, передаёт газета "Ведомости".

Логинов отметил отсутствие стимулов у федеральных компаний для активного участия в развитии инфраструктуры региона. По его словам, руководство «Эр-Телеком Холдинга» потребовало гарантии, что 60% заказов от органов власти будут поступать именно через их центр обработки данных, что вызвало недовольство представителей региона.

Подобные ситуации показывают трудности, возникающие перед регионами при реализации масштабных инфраструктурных проектов. В отличие от федерального уровня, региональные власти сталкиваются с проблемами привлечения крупных компаний и выделения достаточного финансирования для создания необходимых технических объектов.

Стоит отметить, что ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер высказался о перспективах внедрения искусственного интеллекта в экономику страны, подчеркивая наличие природных ресурсов, позволяющих создать устойчивую основу для строительства новых ЦОД.

Губернатор Игорь Кобзев объявил о планах открытия центра обработки данных в Иркутске к 2030 году.

Эксперты IT-отрасли отмечают, что бизнесу не хватает вычислительных мощностей на рынке, а коммерческие data-центры не позволяют нейтрализовать киберугрозы. Свои корпоративные ЦОДы возводят Wildberries, «Газпром», «Сбер» и «Северсталь». Кроме того, реализация планов по строительству ЦОДов позволит привлечь дополнительные вычислительные ресурсы для развития технологий искусственного интеллекта.