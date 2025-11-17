Доля микрожилья в российских новостройках снизилась до 8,6% в 2025 году

Доля предложения микрожилья площадью до 28 квадратных метров в крупных российских городах снизилась до 8,6% в 2025 году. Такие данные предоставили «Известиям» аналитики, отметившие, что в 2018 году малогабаритные квартиры составляли до 17% от общего объема рынка новостроек.

Тренд на сокращение строительства микростудий начался во второй половине 2024 года после введения запрета на возведение жилья площадью менее 28 кв. м в Москве. В начале 2025 года аналогичные ограничения были установлены в Московской области, а другие регионы также рассматривают возможность введения подобных мер.

Наибольшее сокращение доли микрожилья зафиксировано в Нижнем Новгороде, Москве, Уфе и Ростове-на-Дону. При этом Санкт-Петербург остается лидером по предложению малогабаритных квартир, где они составляют четверть от всего объема экспозиции на первичном рынке.

Стоимость студий в городах-миллионниках продолжает расти, достигнув в среднем 5,9 млн рублей по итогам октября 2025 года. Общий метраж приобретаемого жилья сократился незначительно – с 48,5 кв. м год назад до 46,7 кв. м в третьем квартале 2025 года.

