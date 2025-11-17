Внешний долг РФ в третьем квартале снова сократился: главное за выходные

К текущему утру стало известно следующее: Россию назвали мировой аграрной державой, внешний долг РФ снизился до минимума за 2 года, нерпа из отходов БЦБК украсила остров Конный в Иркутске. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Госдолг РФ

Внешний долг РФ в третьем квартале снова сократился. ЦБ сообщил об уменьшении показателя на 15,8 млрд до уровня 305 млрд долларов. Это минимальная отметка за последние два года и один из самых заметных квартальных спадов с 2022 года.

О’Кей держится за счет дискаунтеров

– Группа подтвердила слабое восстановление продаж. Выручка в третьем квартале увеличилась на 2%, до 52 млрд рублей, а драйвером стал рост среднего чека на 5,7% при том, что трафик просел на 4,3%. Отчет указывает, что поведение покупателей остается осторожным. Растет спрос на товары из низкого и среднего ценового сегмента, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Оксана Лут: Россия стала мировой аграрной державой

«За последние годы при поддержке со стороны президента, правительства и парламента российский АПК совершил серьезный рывок. Мы не только обеспечили собственный рынок всем необходимым, но и стали мировой аграрной державой, поставляя свою продукцию в 160 стран мира», – заявила Министр сельского хозяйства России Оксана Лут, выступая на пленарном заседании в Госдуме.

Новые скульптуры в Иркутске

В Иркутске установили памятную скульптуру в честь выдающихся артистов. В сквере рядом с театром имени Н.П. Охлопкова состоялась церемония открытия памятника двум знаменитым актерам – народному артисту РСФСР Виталию Венгеру и народной артистке России Наталии Королевой.

Налоговые льготы на миллиард

Жители Иркутской области получили налоговые льготы на общую сумму более 1 млрд рублей. Льготы включают снижение налогов на имущество физических лиц на сумму 459 млн рублей, транспортного налога – на 444 млн рублей и земельного налога – на 119 млн рублей. Налоговыми привилегиями воспользовалось более 1,3 миллиона граждан региона.

Нерпа на Конном

Нерпа из отходов БЦБК украсила остров Конный в Иркутске. Арт-объект был представлен публике накануне Дня Байкала, 7 сентября, в Центре современного искусства «Огонь». Над созданием скульптуры работали мастера, вручную формируя каждый элемент из специального материала – креатона, полученного путем переработки отходов Байкальского ЦБК.