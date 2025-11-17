Байкальские нерпы вышли в сеть на высоких скоростях МТС

МТС совместно с Байкальским музеем СО РАН в пять раз усилила сеть передачи данных на Ушканьих островах, расположенных в средней части Байкала. Высокоскоростной интернет позволит в улучшенном качестве наблюдать за жизнью и поведением животных в научных целях, а также вести онлайн-трансляцию с лежбищ на сайте музея с помощью видеокамер, установленных в местах обитания нерп.

Специалисты МТС построили беспроводной канал связи, протяженностью более 100 км и увеличили пропускную способность сети передачи данных, что существенно повысило уровень и надежность интернет-сигнала между музеем и Ушканьими островами. Ускоренный интернет позволяет вести онлайн-трансляцию на сайт Байкальского музея без задержек и в более высоком качестве видео. Установленное телеком-оборудование в дальнейшем позволит подключить дополнительные видеокамеры мониторинга к диким лежбищам и другим объектам заповедника с последующей передачей видеопотока на сайт музея, в социальные сети и другие медиаплатформы.

Кроме того, сотрудники Байкальского музея могут более детально обрабатывать полученный видео материал в научных целях.

В фонде музея, на основе многолетних наблюдений, уже создано более 30 научно-исследовательских работ о байкальском эндемике. Теперь научные сотрудники могут исследовать популяцию, быт и поведение животных, используя более качественные материалы в высоком разрешении. В частности, появляется возможность более пристально наблюдать за линькой нерпы, активностью в течение дня, а также отслеживать репродуктивный период и состояние здоровья.

Все видеотрансляции также хранятся в электронном архиве музея. Кроме этого, видеотрансляция может помогать отслеживать нарушителей при несанкционированном доступе на территорию Ушканьих островов.

«Благодаря непростому из-за отдаленности и оторванности объекта от коммуникаций технологическому решению МТС Байкальский музей может использовать стабильный высокоскоростной канал связи между островами в средней части Байкала с материком, что позволит реализовать сразу три основные задачи. В первую очередь, появляется возможность расширить границы научных проектов, проводимых на основе данных, поступающих из заповедника, а также в более высоком качестве наблюдать за бытом байкальского эндемика из любого уголка страны и тем самым оградить природоохранную территорию от несанкционированного туризма. Усиленная сеть МТС устойчива к суровым климатическим условиям и в дальнейшем позволит увеличить количество видеопотоков в отличном качестве», — комментирует директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

Фото: Байкальский музей СО РАН

«Использование цифровых решений МТС позволит нам значительно повысить уровень удаленного мониторинга за байкальскими нерпами. На данный момент наш проект круглогодичного наблюдения за местом обитания эндемика, в отдаленном от «большой земли» месте, является эксклюзивным и направлен на исследование и сохранение животных на особо охраняемой территории. Цель проекта - наблюдение за природными процессами, особенностями обитания флоры и фауны Байкала, погоды и климата в удаленном режиме, без нарушения природных процессов. Мы планируем расширять и масштабировать проект, чтобы наших нерпочек и других обитателей все интересующиеся могли увидеть онлайн, а научные сотрудники могли собирать ценную информацию о поведении животных без вмешательства человека», — отметил директор Байкальского музея СО РАН Александр Купчинский.

В настоящее время Байкальским музеем также установлены видеокамеры на глубинах 5 и 200 метров, одна видеокамера направлена на исток реки Ангара. Наблюдать за Байкалом в режиме реального времени можно на сайт Байкальского музея, а также на экранах в экспозициях музея.