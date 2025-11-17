ИНК завершила капитальный ремонт многоэтажного дома в Усть-Куте

Иркутская нефтяная компания (ИНК) завершила капитальный ремонт многоэтажного жилого дома в микрорайоне Лена города Усть-Кута.

Пятиэтажное здание, построенное на улице Реброва-Денисова около 40 лет назад в рамках БАМовской застройки, где проживает свыше 200 человек, находилось в неудовлетворительном состоянии. В ходе ремонтных работ, начавшихся в конце июля текущего года, были проведены комплексные мероприятия: утепление межпанельных швов, полное обновление фасада с покраской, замена кровли, а также ремонт входных групп и служебных люков. Данный объект стал третьим жилым зданием в Усть-Куте, капитальный ремонт которого был полностью профинансирован при поддержке ИНК.

– Мы стараемся быть неравнодушными к проблемам жителей Усть-Кута. Несмотря на существующие государственные программы капитального ремонта, ИНК не остается в стороне и берет на себя дополнительные обязательства по улучшению жилищных условий в городе. Компания продолжит и дальше реализацию подобных социально значимых проектов, – отметил заместитель генерального директора по региональной политике ИНК Евгений Милов.

Компания последовательно инвестирует в развитие городской среды Усть-Кута. Наряду с подготовкой проектной документации, она берет на себя финансирование ключевых объектов благоустройства. Ранее ИНК помогла капитально отремонтировать еще два многоэтажных дома в микрорайоне Мостоотряда и обеспечила ремонт восьми квартир для медицинских работников и учителей. В 2021 году компания также поддержала инициативу районной администрации, оплатив ремонт третьего этажа дома на улице Островского.

В рамках празднования своего 25-летнего юбилея ИНК полностью профинансировала создание «Сквера созидателей» – нового общественного пространства площадью более 1000 квадратных метров. Этот проект, реализованный в партнерстве с городской администрацией, включает современные элементы благоустройства, стелу с историей города и информационные стенды.