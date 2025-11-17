Уровень бедности в России за 30 лет снизился в три раза

Уровень бедности в России за последние 30 лет сократился почти в три раза, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Президентской академии РАНХиГС. За последние десять лет показатель снизился более чем в полтора раза – с 13,3% до 7%.

«За 30 лет бедность в России снизилась почти втрое, а за последние 10 лет – более чем в полтора раза», – сообщили в академии. Исследование также показало рост реальных доходов населения на 8 процентных пунктов с учетом инфляции.

Социологические опросы подтверждают адаптацию населения к новым экономическим условиям. В сентябре 2025 года 20% респондентов оценили социальные условия как хорошие или очень хорошие, а 50% назвали их средними.

Наибольший уровень удовлетворенности жизнью демонстрирует молодежь в возрасте до 34 лет (73%) и жители малых городов (69%). При этом исследование отмечает отставание пенсий от уровня заработных плат на 2 процентных пункта по итогам первого полугодия 2025 года.

Ранее эксперты заявили о том, что средний размер страховой пенсии по старости в России в октябре 2025 года составил 25,9 тыс. рублей для неработающих пенсионеров и 22,4 тыс. рублей для работающих. Разрыв между выплатами двум категориям получателей сократился до 3,5 тыс. рублей, что является минимальным показателем с 2021 года.