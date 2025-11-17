В Усольском районе Иркутской области подключили к сети отдаленные поселки

В Усольском районе Иркутской области завершено подключение к централизованному электроснабжению поселков Октябрьский и Манинск, где проживают около 150 человек. Для обеспечения энергоснабжения этих отдаленных населенных пунктов потребовалось проложить десятки километров линий электропередачи через таежную местность.

«Для электроснабжения поселков нами построено больше 23 километров воздушных линий. Стоимость проекта превышает 112 миллионов рублей», – отметил директор Центральных электрических сетей Алексей Ермолов. Он подчеркнул, что работы продолжались несколько месяцев и практически вся линия проходит по труднодоступной местности.

До настоящего времени поселок Октябрьский получал электричество от дизельной электростанции, которая в последние годы работала круглосуточно. Еще несколько лет назад энергоснабжение в домах жителей было доступно лишь на несколько часов в сутки.

Проект реализован благодаря совместной работе администрации Усольского района, электросетевой компании и правительства Иркутской области. Мэр района Виталий Матюха назвал это событие важным шагом в создании комфортных условий жизни для жителей отдаленных территорий.