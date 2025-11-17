Рушан Сахбиев: Сегодня без технологий искусственного интеллекта развитие регионов невозможно

Сегодня в Иркутске впервые на площадке Сбера прошел масштабный форум «Цифровой Байкал». Представители власти, науки, бизнеса и креативных индустрий обсудили вопросы цифрового развития региона.

Важной темой стало улучшение качества жизни в Иркутской области, создание условий для молодых людей и их работы в современных направлениях, формирование площадок для образования и диалога. Губернатор призвал власти взаимодействовать с бизнес-сообществом, образовательными и научными центрами для разработки совместных проектов, поиска оптимальных решений для всех сфер жизни.

Центральным событием стала пленарная сессия «Цифровое развитие региона. Слагаемые успеха», которую открыли губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и председатель Байкальского банка Сбера Рушан Сахбиев.

«Технологии искусственного интеллекта сегодня стали ключевыми и без них уже сложно обойтись. Иркутская область уверенно движется к статусу цифрового региона. Форумом станет экспертной площадкой, для обсуждения вопросов цифровизации регионов, технологических трендов и эффективных бизнес-кейсов. Мы создаем и развиваем технологии, направленные на повышение качества жизни жителей региона, развития бизнеса и государственных сервисов», – Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка.

«Региону цифровые решения необходимы для анализа перспектив развития различных отраслей и экономики в целом, прогнозирования налоговой отдачи и пополнения доходной части бюджета. Все эти темы нам необходимо обсуждать совместно с бизнесом, с разработчиками программных решений. Я благодарен Рушану Флюровичу, всей команде Сбера, за то, что вы предлагаете в государственном управлении цифровые технологии, которые позволят региону быть конкурентоспособным и эффективным. Поэтому форум «Цифровой Байкал» необходим. Думаю, он должен стать ежегодным», – Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области.

На форуме была организована работа 10 локаций цифровых сервисов, среди которых наибольший интерес вызвали:

GigaDoc – медицинский ассистент на базе AI, который по видео лица оценивает состояние здоровья человека;

Умное кольцо Sber – помогает человеку мониторить жизненно важные показатели, предоставляя точную информацию о самочувствии круглосуточно;

Умная камера здоровья — технологичное решение для удалённого мониторинга состояния человека;

Нейросети Сбера GigaChat и Kandinsky;

SaluteRPA — надежный и производительный инструмент роботизации бизнес-процессов.

Особенностью Форума, по словам участников, стала возможность обсудить ИИ-технологии и предложить идеи и решения, как с помощью искусственного интеллекта качественно улучшить жизнь в регионе.