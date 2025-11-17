Эксперт: Россияне платят за ЖКХ лишь 30-50% от реальной стоимости услуг

Сфера жилищно-коммунального хозяйства России требует проведения полномасштабной реформы, поскольку существующая модель управления исчерпала свои ресурсы. Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации предприятий сферы ЖКХ «Объединенный Жилищно-Коммунальный Совет» Марк Геллер в интервью «Интерфаксу».

«По факту люди платят за коммуналку в среднем лишь 30–50% от реальной стоимости услуг. Ни о какой рыночности нет и речи», — констатировал эксперт. Он отметил, что с 2015 года в отрасли фактически действует заморозка тарифов, что привело к системным проблемам.

Геллер сравнил текущее состояние ЖКХ с известной настольной игрой «дженга», когда ресурсы государства и бизнеса перемещаются с одного места на другое с риском обрушения всей системы. По его словам, дальнейшие попытки решать локальные проблемы без изменения модели управления лишь отсрочивают назревающий кризис.

Эксперт подчеркнул, что переход к рыночным тарифам должен сопровождаться комплексом мер, включая прозрачное ценообразование, точный учет потребляемых ресурсов и адресную поддержку нуждающимся. Без этих мер любые изменения могут привести к социальному напряжению.