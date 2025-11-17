Новости

Прибайкальский юридический форум-2025
От Урала до Байкала: Второй Прибайкальский юридический форум собрал в Иркутске 400 участников из четырёх стран
«Потеря юридической оболочки не равно потере бизнеса» – Радмила Радзивил о банкротстве
Андрей Лабыгин: Налоговая реформа коснется 70% ИП Иркутской области, работающих на патенте
Все материалы сюжета

Сбер представил всероссийский киноальманах «Россия, я люблю тебя»

В проекте Сбера объединились известные мастера отечественного кинематографа и молодые режиссёры — представители нового поколения российского кино.

Картина продолжает линию первого альманаха и расширяет её: восемь новелл сняты в Москве и Санкт-Петербурге, Йошкар-Оле, Звенигороде, Краснодаре, Перми, Елабуге и Мурманске. Каждая история — это личный взгляд на страну через людей, отношения, память и пространство, к которому привязана человеческая жизнь.

Проект создавался как открытая площадка для диалога поколений — от признанных авторов до тех, кто впервые работает в большом метре. Для молодых режиссёров участие стало важным профессиональным шагом, а для зрителей — возможностью увидеть Россию в её многоголосии и живом человеческом ритме.

«Для меня в этом проекте крайне важно, что крупный бизнес не просто поддерживает культуру, а становится её соавтором. Сбер создаёт пространство для живого творчества, для разговора о стране, о родине искренним человеческим языком. «Россия, я люблю тебя» — редкий пример, когда большая компания говорит о России не формально, давая возможность молодым авторам работать в большом формате рядом с  опытными киномастерами. Такие инициативы — это и про финансовый ресурс, и про смысловой: про доверие к молодым режиссером, про уважение к зрителю, про честный и содержательный диалог. Для отрасли это очень важно, потому что кино — язык, на котором общество разговаривает», — Алексей Нужный, российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

«Сегодня, когда вокруг так много неопределённости, людям нужны истории, которые собирают, а не разъединяют. “Россия, я люблю тебя” — как раз про это: про попытку увидеть страну через судьбы людей, через то, что у всех нас общее. Мне важно, что проект создавался как диалог — между поколениями, между городами, между разными взглядами на жизнь. И то, что такую инициативу поддержал Сбер, говорит о зрелости — когда крупный бизнес понимает, что культура помогает обществу оставаться цельным и осознанными в человеческом измерении. Именно такие вещи по-настоящему востребованы сегодня», — Александр Войтинский, российский кинорежиссёр, продюсер, композитор.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес