Эн+ досрочно запустила в Иркутске тепловой луч и открыла новые перспективы развития города.

Олег Причко.

Фото: Дмитрий Дмитриев

«Условия были непростые, но люди проявили чудеса мастерства и напора. Мы сделали то, что до нас никто не делал», - прокомментировал запуск теплового луча в Иркутске Олег Причко, генеральный директор Байкальской энергетической компании (входит в Эн+). Сложнейший проект – свыше пяти километров тепловой магистрали в условиях плотной городской застройки – компания реализовала в рекордные сроки: всего за 28 месяцев вместо 42. Это принципиально изменило схему теплоснабжения большого района областного центра и открыло новые перспективы для развития города.

«Луч позволит появиться новому современному микрорайону»

Тепловой луч называют самым масштабным инфраструктурным проектом в Иркутске за последние полвека. Под его реализацию был выделен федеральный инфраструктурный кредит в сумме 4,6 миллиарда рублей. Строительство стартовало осенью 2023 года и помимо прокладки более чем пятикилометровой магистрали (в две «нитки» с диаметром трубы 600 мм) включало в себя реконструкцию насосных станций, сооружение современных тепловых пунктов и введение дополнительных тепловых мощностей на самой ТЭЦ.

Запуск луча позволил закрыть 7 угольных котельных и одну мазутную, которые около 70 лет отапливали микрорайон. Ежегодно им требовалось 36 тысяч тонн угля и 5 тысяч тонн мазута. На каждую котельную за отопительный сезон приезжали 350-400 самосвалов с углем, а уезжали 100 машин с золошлаком. С их закрытием район смог вздохнуть свободнее, причем в буквальном смысле – экологическая обстановка стала заметно лучше.

Но главное, этот проект позволит полностью перестроить предместье Рабочее – по плану здесь должно появиться 1.200.000 м² жилья и около десятка социальных объектов. По факту речь идет о появлении нового современного микрорайона. Как уточнил Олег Причко, тепловые мощности под это строительство были зарезервированы заранее.

«Это было два с половиной года самоотверженного труда»

По словам Олега Причко, идея закольцевать схему теплоснабжения Иркутска, построив пятикилометровую перемычку между вторым и четвёртым коллекторами, соединяющими правобережье Ангары с Ново-Иркутскй ТЭЦ, родилась 10 лет назад. И изначально мало кто верил в нее. Воплотить мечту в жизнь удалось благодаря совместной работе областного правительства и структур Эн+ при поддержке федерального центра.

– На старте было много сомневающихся. К нам приезжала комиссия Совета Федерации РФ – убедиться, что мы понимаем всю сложность задачи и готовы ее решить. Спасибо за поддержку губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву. А также заместителю председателя правительства России Марату Хуснуллину, который координирует такие объект строительства на уровне федерации, – отметил Олег Причко на церемонии торжественного запуска теплового луча.

По его словам, энергетики получили колоссальный новый опыт, ведь глобальных проектов, подобных этому, раньше не было. Ближайший аналог – прокладка тепловой магистрали с Новозиминской ТЭЦ в Саянск. Но там работы шли в чистом поле, а трубы укладывали на опоры.

– Здесь мы работали в канале, почти в центре города под одной из основных транспортных магистралей. И жизнь вокруг не замирала ни на минуту. Условия были непростые, но люди проявили чудеса мастерства и напора. Это была очень самоотверженная, очень творческая, качественная, искренняя работа. Два с половиной года интенсивного труда, включая субботы, воскресенья, праздники. В результате мы сделали то, чего до нас никто не делал, – отметил генеральный директор Байкальской энергетической компании. – И от лица компании, от себя лично я говорю «большое спасибо» всем, кто в этом участвовал – и сотрудникам наших внутренних организаций, и подрядчикам.

«Все параметры регулируются онлайн»

Чтобы ускорить процесс, весь проект поделили на участки, работы на которых велись параллельно. При прокладке луча энергетики применяли новейшие технологии и материалы. Трубопровод покрыт толстым – 8-10 сантиметров – слоем полимерной минеральной изоляции: плотная пена предотвращает коррозию и снижает до минимума потери тепла. Трубы укладывали в железобетонный канал, который в свою очередь тоже изолировали для защиты от грунтовых вод. Качество сварки проверялось дважды: контроль вели две независимые лаборатории. Их специалисты с помощью ультразвуковых приборов просвечивали каждый миллиметр каждого сварного шва. Энергетики обещают: магистраль прослужит более 30 лет без нареканий и с минимальными потерями тепла.

Обеспечивать работу теплового луча будут центральные тепловые пункты для подогрева воды перед подачей непосредственно потребителям и современная насосная станция «Лисиха-2». Как пояснил начальник производственного технического отдела Участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ Евгений Березин, насосная станция в три раза мощнее той, что находилась на этом месте раньше.13 мощных насосов перекачивают до 10 тысяч тонн воды в час, чтобы доставить горячую воду от Ново-Иркутской ТЭЦ до потребителей по улице Баррикад и жителям Октябрьского округа города Иркутска.

Евгений Березин.

И тепловые пункты, и станция оснащены системами дистанционного управления. По словам Максима Князя, начальника участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ, на электронном табло диспетчер в режиме онлайн видит все технические параметры работы этих объектов – давление, температура, положение задвижек, электрические датчики.

– Он может дистанционно управлять насосами, задвижками, другими регулирующими устройствами. Не нужно ждать приезда оперативной бригады, можно реагировать на любую ситуацию в режиме реального времени, – рассказал Максим Князь.

Кроме того, под строительство теплового луча БЭК модернизировала бойлерную установку на Ново-Иркутской ТЭЦ, добавив к прежней генерации еще 49 Гкал/ч.

Максим Князь

«Это не финал, а одна из ступенек на «лестнице» серьезных проектов»

Как отметил Олег Причко, следующим шагом, без которого невозможно дальнейшее развития Иркутска, жилое и социальное строительство, должны стать новые теплогенерирующие мощности.

По его словам, для устранения дефицита тепла в Иркутске требуется ввести два водогрейных котла на Ново-Иркутской ТЭЦ и газовую котельную на правом берегу Иркутска. Эти меры обеспечат городу дополнительные 450 Гкал/ч. Однако инвестиции требуются значительные – порядка 33 млрд рублей, из которых строительство котельной оценивается в 11 млрд руб, а котлов 20-23 млрд суммарно.

– Выполнив с высочайшим качеством этот объект, в заданные сроки и с теми ресурсами, которые были отведены, мы продемонстрировали, что Иркутская область способна выполнять проекты такого масштаба. Поэтому я надеюсь, что тепловой луч – это не финал, а одна из промежуточных ступенек на большой лестнице серьёзных глобальных инфраструктурных проектов, – заявил он.

Александр Ведерников, председатель Законодательного собрания Иркутской области:

– Хочу поздравить всех иркутян с этим долгожданным событием! Несколько десятилетий Иркутск не знал таких масштабных и таких красивых по замыслу инфраструктурных проектов. Тепловой луч действительно задаст вектор развития нашего города на десятилетия вперёд. Он также позволит закрыть несколько старых котельных, которые были неэффективными и загрязняли воздух. Это огромный вклад в экологию! Низкий поклон энергетикам, которые сэкономили нам целый год, завершив работы досрочно.

Александр Друзенко, заместитель председателя Думы города Иркутска:

– Этот проект является воплощением инженерного мастерства, командного духа и упорства. Таких масштабов мы не видели, наверное, с советских времен. Он сможет обеспечить строительство 1.200.000 м² жилья и многих социальных объектов. Главное, чтобы мы не останавливались на достигнутом и в кратчайшие сроки приступили к строительству нового теплоисточника.