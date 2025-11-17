Куда инвестируют спортсмены?

Известные спортсмены все чаще становятся инвесторами в различных бизнес-проектах, демонстрируя разнообразие инвестиционных стратегий – об этом в подборке «Альфа-Капитала».

В 2016 году хоккеист Александр Овечкин снялся в рекламе пиццерии «Папа Джонс» а с 2017 года стал лицом бренда в России и вложился в российскую часть бизнеса этой компании.

Футболист Константин Еременко вкладывал деньги в акции металлургических компаний. Спортсмен самостоятельно определял успешность компаний, потому что имеет профильное образование в этой области.

В 2016 году хоккеист Евгений Малкин инвестировал в стартап, использующий технологию блокчейн. К сожалению, владельцы оказались мошенниками, и спортсмен потерял около 4 млн долларов. Это доказывает, что, кем бы ни был человек, важно предварительно разбираться, куда и зачем инвестировать.

В 2023 году футболист Криштиану Роналду инвестировал 40 млн долларов в разработку симулятора футбола. Игра вышла в декабре 2024 года. До этого в проект также вложилось несколько футбольных клубов.