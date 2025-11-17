51% соискателей в Сибири определяют надежность компании по отзывам сотрудников

Более половины соискателей в Сибирском федеральном округе (51%) определяют надежность компании-работодателя по отзывам сотрудников на специализированных интернет-сервисах. Такие данные получены в результате исследования российской рекрутинговой платформы hh.ru, посвященного критериям оценки компаний при поиске работы.

Оценка предложения о работе обычно начинается с изучения вакансии для 71% специалистов из СФО. При этом кандидаты обращают особое внимание на детализированное описание обязанностей, которое помогает составить представление о будущей работе.

Женщины чаще мужчин придают значение отзывам о компании (50% против 46%) и известности бренда работодателя (42% против 35%). Мужчины более критично оценивают скорость ответа рекрутера на отклик (36% против 33%).

Наибольшее значение отзывам сотрудников придают кандидаты из сфер продаж и обслуживания клиентов (55%), туризма и гостиничного бизнеса (54%), а также маркетинга и рекламы (53%). Также соискатели проверяют известность бренда на рынке и его освещение в СМИ.