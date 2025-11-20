«Социальный предприниматель – тот, кто помогает решать проблемы»

В Иркутске вручили гранты на 500 тысяч рублей победителям конкурса «Вектор добра»

Фото: Евгений Козырев

Шесть проектов из Иркутской области стали победителями в конкурсе грантов для социальных предпринимателей «Вектор добра», который проводит Фонд региональных социальных программ «Наше будущее». Каждый получил грант 500 тысяч рублей на развитие. Как отметила директор Фонда поддержки и развития предпринимательства Иркутской области – Центра «Мой Бизнес» Диляра Окладникова, Иркутская область впервые участвовала в этом конкурсе – и дебют оказался ярким.

«Гранты – это ресурс для масштабирования»

По словам руководителя региональных проектов фонда «Наше будущее» Дениса Богатова, «Вектор добра» придуман для регионов с высоким потенциалом к развитию социального предпринимательства. Ежегодно для участия в нем выбираются только шесть субъектов РФ. Принимая решение о включении Иркутской области в этот перечень, экспертное сообщество фонда оценивало количество социальных предпринимателей в области, потенциал развития этого направления и заинтересованность региональной власти.

Фото: Евгений Козырев

Для Иркутской области этот опыт стал дебютным. И, по словам Диляры Окладниковой, премьера оказалась яркой: региональные предприниматели отправили самое большое количество заявок – более 50. Проекты представляли все сектора социального предпринимательства: экологию, спорт, культуру, социальное обслуживание населения.

– Для малого бизнеса, особенно в социальной сфере, критически важны комплексные меры поддержки. Это и образовательные программы, и консультационное сопровождение, и, безусловно, финансирование. Центр «Мой бизнес» стремится предоставить предпринимателям весь этот арсенал. Гранты – это реальный ресурс для масштабирования проектов, для их большей социальной отдачи, – подчеркнула директор Центра «Мой бизнес».

Фото: Евгений Козырев

«Важно поддерживать стремление улучшить среду»

Награждение участников и победителей проходило на площадке Центра «Мой бизнес», организовать церемонию помогал Алексей Русаков с командой Rusakov Team, которую, по словам ведущего, тоже можно считать вполне социальным бизнесом.

Фото: Евгений Козырев

Фото: Евгений Козырев

Сертификаты на 500 тысяч рублей для развития своего проекта получили мастерская по переработке стекла, центр раннего плавания, семейный спортивный клуб, предприятие, которое занимается перевозкой маломобильных граждан, центр дополнительного образования и сеть пансионатов для пожилых людей с проектом отделения дневного пребывания для людей с когнитивными нарушениями.

– Каждый пятый человек старше 80 лет страдает заболеванием, связанным с нарушениями его когнитивных функций. Это огромная нагрузка на родственников, потому что такому человеку требуется дополнительный уход – а тот, кто за этот уход берётся, оказывается, практически выключен из активной социальной жизни, – рассказала Наталья Майер, руководитель сети пансионатов «Мирра» и автор проекта дневного отделения. – Но не все готовы поместить своих стариков в пансионат надолго. Нас постоянно спрашивали: «Можно ли привести к вам дедушку, бабушку, маму на день – с девяти утра до шести вечера?» – и мы поняли, что такой формат услуг будет очень актуален.

Фото: Евгений Козырев

Организаторы призвали не огорчаться тех предприниматели, кто не вошел в число победителей, отметив высокий уровень проработки проектов.

– Не надо думать, что раз не получилось сейчас, то это конец проекта – все только начинается. Да, конкуренция была огромная, больше чем в других регионах. Но это повод усилить проект, доработать и подать заявки на новый конкурс, в другой фонд. А мы вам в этом поможем, – обратилась к участникам конкурса Диляра Окладникова.

Фото: Евгений Козырев

«Социальным предпринимателям нужно стать более заметными»

– Нам важно не только поддержать стремление улучшить среду, но и показать, что социальный предприниматель – это не тот, кто зарабатывает на проблемах, а помогает их решать, – добавил Денис Богатов. – Задача Фонда – наладить взаимодействие предпринимательского сообщества с органами исполнительной власти, сделать социальных предпринимателей более заметными для государства, включить их в существующую инфраструктуру поддержки.

Фото: Евгений Козырев

Поэтому на встрече представители социального бизнеса в Иркутской области смогли не только гордиться своими достижениями, но и рассказать о вызовах, с которыми сталкиваются в работе. Руководитель футбольного клуба Дмитрий Ершов обратил внимание не нехватку государственной поддержки негосударственных спортивных секций.

– У нас занимаются ребятишки, в том числе из многодетных семей, и не всегда их родители имеют возможности отправлять детей на выездные соревнования. А это необходимо, если ребенок способный. Мы стараемся помогать со своей стороны, но хотелось бы найти вместе с представителями власти возможные инструменты поддержки, – рассказал он.

Фото: Евгений Козырев

Елена Карпухина, руководитель Академии балета «Фуэтэ», и Наталья Сутырина, основатель студии обучения игры на фортепиано для взрослых, рассказали о сложностях с арендой залов для отчетных концертов – ее стоимость неподъемна, а льгот, подобных тем, какими пользуется НКО, для социального бизнеса не предусмотрено.

Эта проблема общая: как было отмечено на встрече, представители власти иногда склонны противопоставлять социальное предпринимательство деятельности некоммерческих организаций. «Однако НКО точно так же может заниматься предпринимательством, если это прописано в уставе. А предприниматель вкладывает прибыль в свое же дело – то есть продолжает работать над решением социальной проблемы. В чем же разница?» – прозвучало в ходе обсуждения.

Фото: Евгений Козырев

Фото: Евгений Козырев

Фото: Евгений Козырев

«Потенциал этого сектора велик»

Надо отметить, что потенциал социального предпринимательства в Иркутской области велик. Хотя официально в реестре социальных предпринимателей пока всего 108 субъектов бизнеса, в реальности малых предприятий и ИП, работающих в этом направлении, по оценке Фонда «Наше будущее», не менее 3000, и Минэкономразвития Иркутской области с этим согласен.

Но почему предприниматели не заявляют о своём статусе? Может быть, они не знают, что такой реестр вообще есть? А может быть, не понимают, что им даст этот статус? Между тем, как резюмировали участники встречи, если таких предприятий будет хотя бы тысяча – органы власти будут относиться к ним уже совершенно по-другому, как к формирующемуся сектору, который действительно решает какие-то проблемы.

«Президентский фонд поддерживает социальные инициативы области»

Фото: Евгений Козырев

Олеся Полунина, министр культуры Иркутской области:

– Социальные предприниматели участвуют в культурной жизни нашего региона в разных форматах: это и дополнительное образование, и организация мероприятий, и проведение досуга. Наша задача – сделать так, чтобы их становилось больше, создавать условия для их финансовой устойчивости.

Не всегда мы можем делать это за счет бюджета, но есть и другие эффективные инструменты поддержки. Например, Президентский фонд культурных инициатив. Четверть заявок на конкурс грантов ПФКИ – от социальных предпринимателей. За все годы из 540 миллионов рублей, привлеченных областью из Президентского фонда, 122 миллиона получено именно социальными предпринимателями.

Да, это не самый простой инструмент, поэтому в областной библиотеке им. Молчанова-Сибирского активно работает региональный проектный офис ПФКИ, куда можно обратиться за помощью в оформлении заявки. И конечно, мы заинтересованы в том, чтобы было больше заявок от наших социальных предпринимателей.

«Мы продолжаем дело великих сибирских меценатов»

Фото: Евгений Козырев

Андрей Южаков, заместитель председателя правительства Иркутской области

– Социальное предпринимательство – это та сфера деятельности, которая в ежедневном режиме даёт что-то доброе, хорошее. Очень здорово, что сегодня мы находим возможности поддержать его через грантовые инструменты, поскольку в нынешних условиях развивать такой бизнес становится всё сложнее и сложнее. Более того, будем стремиться к более крупным суммам поддержки.

На этот конкурс было подано более 50 заявок – это значит, что конкуренция в этом направлении очень высокая: здесь и культура, и спорт, и образование. Да это и неудивительно. Можно сказать, что это исторически обусловлено, ведь мы с вами – потомки тех иркутских меценатов, которые в своё время тоже вкладывали в свой город, в свою малую родину, в детей, в будущее. Нам есть куда двигаться, что развивать, что делать вместе.

Фото: Евгений Козырев

Фото: Евгений Козырев

Фото: Евгений Козырев