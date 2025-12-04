«Цифровой Байкал»: кто и как строит в Иркутской области экономику будущего

Форум "Цифровой Байкал 2025".

Фото: Андрей Фёдоров

«У нас в регионе есть электроэнергия, нефть, газ, уголь, но это не значит, что цифровизация — не наша тема, — отметил Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка. — Это наш большой шанс, потому что ни одна область экономики не может существовать без мира искусственного интеллекта, который становится основой жизни». Первый Байкальский цифровой форум, организованный Сбером, показал, что в регионе есть все компоненты для мощной AI-экосистемы: амбициозная стратегия власти, растущий спрос со стороны «традиционного» бизнеса, меняющиеся университеты и активное IT-сообщество.

ИИ – стратегический партнер

Цифровая трансформация для Иркутской области — это не просто модернизация IT-систем, а мощный стратегический рычаг, способный решить ключевые инфраструктурные задачи, от которых зависит будущее всего региона. Об этом заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, открывая форум «Цифровой Байкал».

«Мы нацелены сделать Иркутскую область одним из цифровых лидеров России. Наша страна уже входит в число шести мировых лидеров по внедрению искусственного интеллекта, и наш регион намерен внести весомый вклад в эту национальную инициативу», — подчеркнул глава региона.

Первым шагом стала активизация диалога с жителями через социальные сети. Следующим этапом может стать внедрение искусственного интеллекта по примеру Татарстана — для автоматической сортировки обращений граждан и оперативного направления их профильным специалистам. Это позволит значительно ускорить решение проблем и повысить эффективность работы власти.

Главный же потенциал технологий Игорь Кобзев видит в проработке стратегических инфраструктурных проектов, способных изменить экономику области. Речь идет о газификации региона, строительстве нового авиаузла, строительстве дороги от Мирного до Усть-Кута и об интеграции Иркутской области в транспортную систему Арктики через развитие Катангского и Иркутского районов. Здесь искусственный интеллект призван «экономически доказать», что участие региона принесет пользу в рамках крупных федеральных проектов.

– Сначала мы должны решить ключевые инфраструктурные задачи — прежде всего газификацию региона. Искусственный интеллект может стать нашим стратегическим партнером, который помогает просчитать оптимальные решения, определить выигрышные моменты и риски. На этой аналитической основе мы сможем создавать диверсифицированную экономику, которая не позволит области оказаться на задворках глобального мира.

Губернатор Игорь Кобзев заявил, что искусственный интеллект служит мощным помощником для анализа данных и принятия решений. Он призвал компании и коллег максимально использовать ИИ наряду с опытом бизнеса, науки и образования.

Бизнес уже трансформируется

Пока регион выстраивает цифровую стратегию, бизнес уже активно внедряет изменения, получая финансовые и нематериальные выгоды. Яркий пример — компания «Тимбермаш Байкал», которая занимается в том числе сервисной поддержкой и ремонтом сложной промышленной техники. Её основатель и генеральный директор Виктор Болдаков убежден, что цифровизация — это не следование тренду, а осознанная необходимость для роста компании.

– Цифровая трансформация нашего бизнеса с использованием искусственного интеллекта позволила взглянуть по-новому на старые бизнес-процессы, — отметил он. – Один из самых показательных кейсов — работа сервисных инженеров. Раньше выезд на объект, особенно в удаленные и труднодоступные районы, превращался многоходовую операцию. Теперь же инженер заранее анализирует поломку, а наша внутренняя система подсказывает ему несколько алгоритмов решения. Специалист берёт необходимые запчасти со складов под отчет, чтобы с первого выезда решить проблему заказчика.

Этот подход кардинально повышает эффективность, подчеркнул Виктор Болдаков. Учитывая, что техника часто работает в сотнях километров от сервисного центра, возможность решить проблему с первого раза — это не просто рост уровня сервиса, но и значительная экономия ресурсов компании.

Главный же позитивный эффект, по словам Виктора Болдакова, — это изменение самой культуры работы: руководство компании и трудовой коллектив стали смотреть в одном направлении, как единомышленники.

ИИ усиливает человеческий потенциал, освобождая людей для более сложных и творческих задач. Этот подход требует изменений уже на старте — в системе образования. Как отметила Надежда Грошева, директор Байкальской международной бизнес-школы ИГУ, декан САФ ИГУ, сегодня людям необходимо быть умнее, чем ИИ. А для этого нужно смещать акцент с простого усвоения информации на развитие тех качеств, где человек сохраняет преимущество, — критического мышления, креативности и самостоятельного суждения.

Отрыв от реальности

Именно обучение через практику, где нет готовых ответов, становится ключевым инструментом для развития этих качеств. Ответом на потребность рынка в квалифицированных IT-специалистах стала активная перестройка университетов Байкальского региона, где этот тренд уже сформировался, отметил Александр Кононов, заместитель председателя научно-технического совета ИРНИТУ.

– Все программы, которые хотят быть конкурентоспособными на рынке, пронизаны проектным обучением. Студент третьего курса должен иметь за плечами 2-3 реализованных проекта, — рассказал он.

Однако факта внедрения проектного обучения в вузах недостаточно. Антон Паймышев, CEO digital-агентства «Адикт», имеющий опыт менторства в студенческих стартап-студиях, рассказал, что у всех студенческих проектов одна и та же проблема – зачастую они полностью оторваны от реальности.

– Человек хочет «сделать машину», но он её ни разу не разбирал и не понимает, как она работает. Это напоминает «карго культ», где аборигены мастерили самолеты из подручных материалов, надеясь, что из них начнёт сыпаться еда. Студенты же мастерят свои проекты в ожидании, что на них посыплются миллионы инвестиций.

Чтобы преодолеть этот отрыв от реальности, требуется не просто среда для экспериментов, но среда, в которую интегрирован реальный бизнес. При этом Антон Паймышев подчеркнул, что университет и не обязан взращивать предпринимателей напрямую.

– Задача университета — создавать среду, которая позволяет людям с задатками предпринимательства быстро находить единомышленников, проверять свои гипотезы на реальных запросах, получать недостающие хард- и софт-скиллы. Чтобы за 4 года бакалавриата студент успел сделать 3-4 разных стартапа, основанных не на абстрактной идее, а на понимании рынка, перебрать варианты и понять: то ли это, чем он хочет заниматься в жизни.

От запроса бизнеса — к работающему прототипу

Примеры проектов, рожденных из реальных запросов бизнеса, — это не просто успешные кейсы, а доказательство того, что новая образовательная модель уже работает. На выставке «Цифрового Байкала» свои результаты представил Байкальский центр искусственного интеллекта (БЦИИ) ИРНИТУ.

Система анализа дефектоскопии, разработанная молодыми учеными, применяется для контроля качества. Программа с помощью эндоскопа находит микроскопические дефекты внутри газовых баллонов, используемых в производстве электроники. Решение заменяет утомительный и не всегда надежный визуальный контроль, обеспечивая 100% проверку и протоколируя каждый этап.

Другое решение — игровое приложение для ассоциации «Байкал без пластика». Школьники собирают и фотографируют пластик, получая баллы, а их данные автоматически пополняют научную платформу по загрязнению Байкала.

Как отметил Юрий Басиров, руководитель Байкальского центра ИИ, такие проекты стирают грань между учебой и бизнесом. Современное техническое образование — это не про абстрактные дисциплины, а про создание работающих решений.

– Наши студенты и преподаватели закрывают конкретные боли бизнеса: от сокращения издержек на производстве до экологического мониторинга уникальной природы Байкала. Таким образом, наш вуз не просто готовит кадры для цифровой экономики — он уже сегодня создает новые технологические компании, — подчеркнул он.

Наталья Понамарева

«Точки сборки» цифрового будущего

