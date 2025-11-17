Второй импортозамещенный самолет МС-21 совершил перелет из Иркутска в Жуковский

Второй импортозамещенный образец российского среднемагистрального самолета МС-21 успешно совершил перелет из Иркутска в Жуковский для прохождения сертификационных испытаний. Полет протяженностью 4300 километров продолжался 6 часов 15 минут и проходил на высоте около 11 тыс. метров. Об этом пишет ТАСС.

«Замечаний никаких нет по работе ни систем управления, которые у нас теперь наконец-то полностью отечественные, ни других полетных систем», – отметил командир экипажа Андрей Воропаев. Летчик-испытатель Олег Мутовин добавил, что за время полета было израсходовано 15 тонн топлива.

Перелет выполнялся со скоростью 800 км/ч с использованием автопилота. После прибытия в Жуковский специалисты ПАО «Яковлев» подготовят лайнер к сертификационным испытаниям в рамках программы импортозамещения.

Самолет присоединится к программе сертификационных испытаний вместе с опытным образцом МС-21, частично оснащенным новыми российскими системами и агрегатами. Испытания подтвердят соответствие лайнера требованиям безопасности и эксплуатационным стандартам.

Ранее импортозамещенный МС-21 взлетел в Иркутске. Производство МС-21 планируется начать в 2026 году: предполагается, что в конце следующего года самолет получит сертификацию с комплектующими отечественного производства.