Капитальный ремонт концертного зала Иркутской филармонии выходит на завершающий этап

Капитальный ремонт Концертного зала Иркутской областной филармонии, являющегося памятником истории и культуры регионального значения, приближается к завершению. Основные работы по обновлению фундамента, фасадов и кровли уже выполнены, сейчас ведутся внутренние отделочные работы.

«Проведены откопка, зачистка, санация, обеззараживание фундаментов. Их усилили, пропитали высокомарочными составами и антисептиками, гидрофобными препаратами, сделали гидроизоляцию и утепление. После проделанных работ лет на 25-30 мы про забудем о существовавших ранее проблемах», – отметил главный инженер проектной мастерской Игорь Пинайкин.

Особое внимание уделено восстановлению исторического купола, для сохранения геометрии которого применялись специальные технологии. Внешнюю часть купола полностью подвешивали, подводя новые стропильные конструкции, что позволило сохранить аутентичный облик здания.

Финансирование ремонтных работ осуществляется в рамках национального проекта «Семья», на эти цели выделено 81,4 млн рублей. Завершение ремонта планируется в декабре 2025 года, после чего состоится торжественное открытие обновленного концертного зала.


