Медицинская техника на 400 млн рублей поступила в перинатальные центры Иркутской области

В рамках реализации федерального проекта «Охрана материнства и детства» национального проекта «Семья», перинатальные центры Иркутской области получили новейшую медицинскую технику общей стоимостью более 400 млн рублей. Основную партию оборудования принял областной перинатальный центр Иркутской областной клинической больницы (ОПЦ ИОКБ). Объем поставок составил 280 единиц оборудования на общую сумму 241,6 млн рублей.

Фото с сайта https://irkobl.ru/

Полученное оборудование включает широкий спектр современных аппаратов и устройств, необходимых для оказания высококвалифицированной помощи женщинам и новорожденным с тяжелыми патологиями. Среди поступившего оборудования:

- Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных, включая модели с функциями неинвазивной и высокочастотной ИВЛ.

- Инкубаторы закрытого типа, обеспечивающие комфорт и безопасность маленьких пациентов.

- Фототерапевтические облучатели, применяемые для профилактики и лечения заболеваний новорожденных.

- УЗИ-аппараты и рентгеновские установки, позволяющие оперативно диагностировать состояние здоровья матери и ребенка.

- Системы визуализации дыхательных путей, способствующие эффективному контролю состояния дыхательной системы.

- Аппараты для плазмафереза, используемые для очистки крови пациента.

- Оборудование для мониторинга биоэлектрической активности мозга и экспресс-анализаторов газов крови.

Кроме того, в областном перинатальном центре оснащены новые отделения реанимации и интенсивной терапии, где проводится лечение сложных случаев беременности и родов.

Ежегодно в консультативно-диагностическое отделение областного перинатального центра обращается около 10 тыс. женщин. Благодаря междисциплинарным консультациям с врачами разных специализаций обеспечивается высокий уровень оказываемой помощи.

В свою очередь, Иркутский городской перинатальный центр имени М.С. Малиновского (ИГПЦ) получил 30 единиц нового оборудования, предназначенного для улучшения качества ухода за новорожденными с тяжелыми заболеваниями и низким весом при рождении. Эти поставки включают инновационные устройства, такие как:

- Высокопоточный аппарат искусственной вентиляции легких, поддерживающий даже самых маловесных новорожденных.

- Аппарат «Нейромонитор», оценивающий состояние головного мозга новорожденного и снижающий риски развития инвалидизации.

- Система терапевтической гипотермии «Гипотерм-Нео», предотвращающая осложнения гипоксически-ишемического поражения мозга.

Таким образом, новая медицинская техника позволит существенно повысить качество и доступность специализированной помощи матерям и детям в регионе.