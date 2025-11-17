В Иркутске отреставрирован фонтан на бульваре Постышева

Фонтан на бульваре Постышева в Иркутске прошел комплексный ремонт, выполненный подрядчиком по заказу муниципального учреждения «Городская среда». Работы включали полный цикл восстановления внешнего вида и функциональности объекта, сообщает пресс-служба мэрии.

Что было сделано?

- Демонтаж старого плиточного покрытия и очистка основания от остатков клеевого состава.

- Грунтовка поверхностей чаши фонтана и мостового перехода.

- Гидроизоляция чаш и ступеней для предотвращения проникновения влаги.

- Укладка качественной керамической плитки.

- Установка поручней и усиление конструкции моста.

- Монтаж специальных противоскользящих плинтусов для повышения безопасности пешеходов.

– Эти меры позволили не только вернуть фонтану эстетичный вид, но и повысить его эксплуатационные характеристики. Теперь иркутяне и гости города могут видеть обновленный объект городской инфраструктуры, – отметили в МКУ «Городская среда».