«Статистика не отражает текущий спрос на ИЖС». Антон Кондратьев, «ВСС Дом» - о реалиях рынка загородного жилья

«Данные статистики последние годы показывают большие объемы* ввода ИЖС, но они не отражают текущий спрос. Большинство этих домов были построены ранее и сейчас легализуются», – указывает Антон Кондратьев, руководитель «ВСС Дом». Что на самом деле происходит на рынке индивидуального жилья, что может выдавить с него недобросовестных подрядчиков, он рассказал нашему порталу.

По мнению, Антона Кондратьева, покупатель на рынке ИЖС становится все более требовательным. До 90% покупателей жилья сегодня заходят в сделку с использованием ипотеки, поэтому в счет идут требования банков к проекту и подрядчикам. Помимо цены все более значимую роль играют и такие аспекты как локация, транспортная доступность, качество материалов и технология строительства, репутация застройщика. Выбор смещается в пользу организованного загорода.

– По нашему опыту, мы все чаще наблюдаем запросы на готовое жилье, тренд сместился с двухэтажных домов в сторону одноэтажных небольшой площади, больше обращают внимание на сам продукт, на окружение, наличие общественных пространств и благоустройства, – перечисляет эксперт.

По мнению Антона, этот процесс продолжится. Рынок все больше регулируется и сейчас остается все меньше возможностей построить некачественный дом с низкой себестоимостью и его продать. Государство ввело значительные ограничения, в том числе на использование материнского капитала при покупке ИЖС, есть ограничения по получению ипотеки. Банки аккредитуют подрядчиков, все более внимательно оценивают проекты. Это, как считает эксперт, заставить уходить с рынка недобросовестных застройщиков и подрядчиков.

– В новых условиях конкуренция будет уже не за цену, а за качество продукта. Количество историй, когда человек купил дом и зимой остается один на один со своими проблемами, без гарантийного обслуживания, станет меньше, – позитивно настроен Антон.

В качестве дальнейших мер по упорядочиванию рынка, по его мнению, будет эффективна сертификация застройщиков со стороны государства – это снизит число некомпетентных подрядчиков.

– Каждый должен заниматься своим делом: если человек считает, что он строитель, то он должен пройти аккредитацию, в его команде должен быть определенный набор сертифицированных специалистов и профессионалов, – убежден руководитель «ВСС Дом».

* Напомним, что Иркутская область отчитывается об ударных темпах ввода ИЖС. Так, в первом полугодии 2025 года в Иркутской области введено 1 094 тыс. кв. метров, что на 28% больше, чем за аналогичный период 2024 года. На фоне общего спада по стране Иркутская область вошла в число регионов с положительной динамикой. Основной вклад внесло население: индивидуальное жилищное строительство увеличилось на 34%, достигнув объема 990 тыс. кв. м, тогда как застройщики МКД, наоборот, снизили объемы ввода на 11% (до 104 тыс. кв. м).