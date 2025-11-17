Иркутская область в хвосте общероссийского рейтинга ЗОЖ

Согласно рейтингу приверженности здоровому образу жизни за 2024 год, рассчитанному РИА Новости, Иркутская область располагается на 79-й позиции с рейтинговым баллом 43,2. Годом ранее регион занимал 75-е место.

Среди соседних территорий ситуация сложилась следующим образом. Республика Бурятия находится на 52-м месте с баллом 61,3, поднявшись с 60-й позиции в 2023 году. Новосибирская область с баллом 60,9 занимает 53-ю строчку, улучшив свой результат по сравнению с 55-м местом годом ранее. Красноярский край расположен на 75-й позиции с рейтинговым баллом 46,7, опустившись с 71-го места в 2023 году.

Лидерами рейтинга стали Республика Дагестан с баллом 96,7, Чеченская Республика с баллом 91,9, Республика Ингушетия с баллом 86,9, Ульяновская область с баллом 81,9 и Кабардино-Балкарская Республика с баллом 81,8.

Самые низкие позиции занимают Ненецкий автономный округ с баллом 41,8, Республика Хакасия с баллом 35,1, Магаданская область с баллом 33,3, Еврейская автономная область с баллом 29,8 и Камчатский край с баллом 28,9.