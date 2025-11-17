Mir Supreme от Дальневосточного банка вошёл в топ-10 премиум-карт «Мир»

Карта Mir Supreme Дальневосточного банка вошла в ТОП-10 рейтинга лучших премиальных дебетовых карт от национальной платежной системы «Мир» в ноябре 2025 года, сообщает Выберу.ру.

При составлении рейтинга статусных карт учитывались такие параметры, как стоимость выпуска и обслуживания, количество бонусных категорий и привилегий, величина кешбэка, условия перевода средств в другие банки и снятия наличных и другие.

Премиальная карта Mir Supreme Дальневосточного банка обеспечивает повышенный кешбэк – до 30% за покупки у партнеров программы лояльности «Мир» (в том числе 7 % – за оплату в ресторанах – участниках программы); 3%* за оплату прочих покупок; начисление 5%** годовых на остаток по карте; бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов; скидку 20% на аренду сейфовых ячеек и другие преимущества.

С полной информацией о карте Mir Supreme можно ознакомиться на сайте, в офисах и по телефону: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).