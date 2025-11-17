Медикам придется отработать минимум три года в госмедучреждениях по закону Путина

Президент России Владимир Путин утвердил закон, согласно которому все бюджетные места в ординатуре теперь становятся целевыми. Это значит, что студенты-медики обязаны отработать три года в государственных больницах или поликлиниках после завершения учебы. Нарушение условий влечет обязанность возврата стоимости обучения и наложение штрафа в двукратном размере, сообщает ТАСС.

Изменения были внесены в федеральный закон «Об охране здоровья граждан в РФ» и закон «Об образовании в РФ». Новое правило начнет действовать с 1 марта 2026 года, кроме отдельных пунктов.

Для поступления на бесплатное обучение в ординатуру потребуется заключение целевого договора с медицинским учреждением, которое станет местом будущей работы студента. Если студент нарушает условия договора (например, отказывается от обязательной отработки), ему предстоит возместить расходы государства на обучение, включая штрафы. Аналогичные санкции предусмотрены и для учреждений здравоохранения, отказавшихся принять специалиста после выпуска.

Новые правила затронут лишь студентов, начинающих учебу в ординатуре с 2026 года.