Крупнейший кремниевый завод России приостанавливает производство с 2026 года

Крупнейший кремниевый завод России, входящий в группу «Русал», приостановит производство с 1 января 2026 года из-за мирового профицита кремния и увеличения импорта по демпинговым ценам, сообщили в пресс-службе компании. В 2025 году планируется снижение производства на 35% — примерно до 35 тысяч тонн, тогда как в прошлом году выпуск составлял 53,4 тысячи тонн, передаёт РИА Новости.

По данным компании, завод «Кремний» обладает производственной мощностью 34 тысячи тонн в год, а «Кремний Урал» — 27 тысяч тонн. Эти предприятия являются единственными производителями рафинированного кремния в России, где годовой рынок оценивается примерно в 45 тысяч тонн. Завод «Кремний Урал» продолжит работу в неполном объеме.

АО «Кремний» уведомило правительство Иркутской области и администрацию Шелехова о приостановке производства и рассчитывает на совместные усилия для минимизации социальных последствий. Снижение цен на кремний вызвано дешевым импортом из Китая, особенно в странах ЕС и ЕАЭС, где отсутствуют заградительные пошлины, отметила управляющий партнер «S+Консалтинг» Елена Лазько.


