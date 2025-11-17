Путин увеличил налоговые льготы на долгосрочные накопления

Владимир Путин подписал новый закон, предусматривающий налоговые льготы для семей, вкладывающих средства в программы долгосрочных накоплений. Документ направлен на поддержку россиян, стремящихся обеспечить финансовую стабильность своей семье на длительный срок, передаёт РБК.

Согласно новому закону, введён повышенный налоговый вычет по доходам физических лиц (НДФЛ) при вложениях в долгосрочные накопительные продукты. Максимальная сумма семейного налогового вычета составляет 1 миллион рублей, увеличиваясь вдвое относительно ранее установленных лимитов. Для получения льготы родители должны вносить деньги в интересах своих несовершеннолетних детей или учащихся дневных отделений образовательных организаций до достижения детьми возраста 24 лет включительно.

Кроме того, введены дополнительные меры поддержки работодателей, содействующих сотрудникам в программах добровольных накоплений. Взносы компаний на счета сотрудников по программам долгосрочных сбережений включаются в расчет налогооблагаемой базы по ставке не выше 12%. Такие вклады освобождаются от начисления обязательных социальных платежей, что позволяет работодателям сократить издержки и повысить мотивацию работников к участию в долгосрочном накопительном процессе.

Также нововведения касаются налоговой ставки по доходам, получаемым гражданами по программам долгосрочных сбережений. Теперь выплаты в рамках ПДС будут облагаться НДФЛ по ставкам 13 или 15% в зависимости от суммы налоговых баз. Более высокие прогрессивные ставки подоходного налога (18–20–22%) применяться не будут. Таким образом, они сравняются со ставками, действующими в настоящее время в отношении страховых выплат по договорам страхования, выплат по пенсионному обеспечению, а также в отношении доходов по операциям с ценными бумагами и по операциям с производными финансовыми инструментами, учитываемыми на индивидуальном инвестиционном счете (ИИС).

Таким образом, новая законодательная инициатива призвана стимулировать развитие культуры личного финансового планирования среди населения и создать благоприятные условия для увеличения объемов частных инвестиций в экономику России.

Напомним, программа долгосрочных сбережений (ПДС) представляет собой добровольный накопительный инструмент для граждан, поддерживаемый государством. Программа стартовала с 1 января 2024 года. Заключить договор ПДС возможно в негосударственных пенсионных фондах (НПФ). Участники программы получают государственную поддержку в форме софинансирования размером до 36 тыс. рублей ежегодно в течение десяти лет, имеют право на получение налоговых вычетов и могут перечислять на счёт ПДС средства накопительной части своей пенсии.