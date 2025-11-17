Путин освободил владельцев золотых вкладов от уплаты НДС

Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий проценты по банковским вкладам в драгоценных металлах от налога на добавленную стоимость (НДС). Закон был подписан 17 ноября 2025 года и вступил в силу спустя месяц после официальной публикации документа, передаёт РБК.

Цель изменения заключается в выравнивании налоговых условий для всех видов депозитов и повышении привлекательности металлических счетов для инвесторов. До принятия закона банковские выплаты по процентам от вкладов в драгоценных металлах подлежали налогообложению НДС, тогда как проценты по обычным рублевым и валютным депозитам освобождались от этого налога.

Теперь владельцы вкладов в золоте, серебре, платине и палладии смогут свободно распоряжаться своими процентами без учета НДС. Согласно разъяснениям Минфина, эта норма позволит гражданам инвестировать в драгоценные металлы без опасения дополнительных финансовых потерь.

При этом поправки затрагивают не только процентные выплаты, но и размещение банками собственных запасов драгоценных металлов, независимо от того, получены они путем привлечения во вклады или приобретения по договору купли-продажи. По оценкам правительства, данная мера не окажет негативного влияния на бюджет, поскольку ранее банки практически не осуществляли подобные операции, следовательно, поступления НДС отсутствовали.

Это изменение направлено на улучшение инвестиционного климата и повышение доверия населения к металлическим вкладам, которые традиционно считались надежным инструментом защиты капитала от инфляции.