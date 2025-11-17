Макрон назвал возможное время окончания конфликта на Украине — до 2027 года

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил мнение, что военные действия на территории Украины могут завершиться до конца 2027 года. Такое заявление было сделано им на пресс-конференции после подписания соглашений о сотрудничестве в сфере обороны с украинской стороной, передаёт РБК.

Отвечая на вопросы журналистов, Макрон подчеркнул, что надеется на достижение мира именно до указанного срока. Однако он воздержался от комментариев касательно возможного продолжения поддержки Киева после истечения срока своего мандата, когда в 2027 году его полномочия истекут.

Во время выступления французский лидер обозначил необходимость пересмотреть подходы союзников к оказанию давления на ситуацию вокруг конфликта. Среди мер, принятых ранее, Макрон указал введение санкций против крупных российских компаний («Роснефть», «ЛУКОЙЛ») и ограничение движения определенных судов.

По мнению французского руководства, важным фактором укрепления позиций Украины является обеспечение её военного потенциала. Франция совместно с Украиной согласовали декларацию о приобретении военной техники, в том числе сотню истребителей Rafale, поставки которой планируют реализовать в ближайшие десять лет.

Хотя точное содержание декларации пока остается закрытым, отдельные издания сообщили, что оно включает в себя не только авиационную технику, но и комплексы ПВО и боеприпасы.

Ранее о том, что конфликт на Украине близок к приостановке, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. В эфире телеканала A Haber он отметил, что, по его мнению, сейчас самый близкий момент к приостановке боевых действий. Европейские лидеры, в том числе британский премьер-министр Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц, поддерживают эту точку зрения, обсудив ситуацию с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Фидан объяснил приближение к прекращению конфликта тем, что сейчас наступил самый мрачный этап, когда обе стороны сосредоточены на уничтожении транспортной и энергетической инфраструктуры друг друга. Он охарактеризовал ситуацию как тупиковую, где ни одна из сторон не может сделать решительный шаг вперед.