Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 ноября: 10 619,0400 руб/1 г золота и 135,6600/1 г серебра

ЦБ РФ с 18 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 10 619,0400 руб.
  • 1 грамм серебра - 135,6600 руб.
  • 1 грамм платины - 3 996,0601 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 612,6299 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 324,5196 р. (2,97%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 4,8500 р. (3,45%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 182,4498 р. (4,37%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 203,3300 р. (5,33%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
