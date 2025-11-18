Прямая линия и пресс-конференция Путина пройдут одновременно

Президент Владимир Путин планирует провести объединённую прямую линию и ежегодную пресс-конференцию 19 декабря текущего года. Однако, среди официальных лиц пока нет единого мнения относительно точной даты мероприятия. По данным РБК, большинство источников склоняются к проведению события именно в этот день. Некоторые представители указывают, что мероприятие традиционно проходит в четверг, однако вариант проведения в пятницу тоже рассматривается.

Один из федеральных чиновников подтвердил, что предварительная дата назначена на 19 декабря, но уточнил, что окончательная дата ещё не утверждена. Источник, близкий к президентской администрации, добавил, что обсуждение идёт вокруг двух дат: традиционной четверга, 18 декабря, и возможной пятницы, 19 числа. Окончательное решение будет зависеть от графика президента и ряда организационных моментов.

Таким образом, возможны оба варианта развития событий: либо традиционная прямая линия пройдёт 18 декабря, как ранее бывало, либо же впервые событие состоится в пятницу, 19-го числа месяца.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что прием вопросов от граждан для традиционной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным откроется за две недели до старта мероприятия. Как передает агентство ТАСС, планируется использование технологий искусственного интеллекта для эффективного сбора и обработки поступающих обращений населения.