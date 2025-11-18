Подростков будут судить за диверсии с 14 лет

Президент России Владимир Путин утвердил закон, усиливающий уголовную ответственность за участие в диверсионной деятельности, особенно в случаях вовлечения несовершеннолетних. Закон вступает в силу немедленно и публикуется на официальном сайте правовой информации.

Документ дополняет статью 281.1 Уголовного кодекса РФ новым пунктом, устанавливающим суровые наказания за вербовку или принуждение подростка к совершению диверсионных действий. Подобные преступления караются длительным сроком тюремного заключения или пожизненно, сообщает ТАСС.

Отдельно оговариваются меры ответственности за организацию террористических группировок и пособничество террористическим организациям. Совершившие подобные преступления рискуют попасть в тюрьму минимум на десять лет и максимум пожизненно, дополнительно оплачивая штраф от полумиллиона до миллиона рублей.

Важно отметить, что подписанным законом снижается возрастной порог уголовной ответственности за некоторые серьезные преступления, включая организацию диверсионных групп и обучение будущих террористов. Возраст, начиная с которого лицо подлежит уголовной ответственности, уменьшен с 16 до 14 лет.

Принятые меры направлены на усиление борьбы с угрозами национальной безопасности, учитывая значительное увеличение зарегистрированных фактов участия россиян в диверсионных актах.

Еще одна важная мера заключается в запрете досрочного освобождения для особо опасных категорий заключенных, совершивших преступления, направленные на разрушение объектов инфраструктуры или посягательство на жизнь мирных жителей.