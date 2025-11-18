Новости

Россия уступила лидерство по импорту китайских автомобилей

Россия потеряла позицию главного потребителя автомобилей китайского производства, заняв третье место по объему импорта машин из Поднебесной. По итогам первых девяти месяцев 2025 года страна ввезла всего 357 708 единиц техники, что меньше показателей предыдущих лет. Теперь лидером по количеству купленных китайских автомобилей стала Мексика, закупившая рекордные 410 739 транспортных средств, сообщает Автостат.

Второе место заняла Объединенная Арабская Республика Эмираты с показателем 367 796 штук. Россия отстает от обоих конкурентов примерно на 50 тысяч автомобилей.

Интересно отметить, что в список десяти главных покупателей китайской автомобильной продукции входят вошли Бельгия, Великобритания, Саудовская Аравия, Австралия, Бразилия, Филиппины и Казахстан, демонстрируя высокий спрос на продукцию китайских автопроизводителей.


