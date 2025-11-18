Грэм анонсировал новые сокрушительные санкции против России

Американский сенатор Линдси Грэм выступил с заявлением о скором продвижении проекта закона о «сокрушительных» санкциях против России в Конгрессе США. Данный законопроект предполагает введение жёстких мер, направленных на ограничение импорта российских ресурсов странами-покупателями, такими как Китай и Индия, передаёт РБК.

Сенатор выразил уверенность, что принятие законопроекта усилит возможности президента США Дональда Трампа в деле урегулирования украинского кризиса. Основной целью документа является обеспечение мира на территории Украины путем оказания давления на Россию посредством экономических ограничений.

Первоначально ожидалось, что инициатива получит поддержку перед саммитом лидеров Большой семёрки (G7), проходившим летом 2025 года. Тем не менее, планы были скорректированы после высказанных позиций самого президента Трампа, выразившего желание лично обсудить конфликт непосредственно с главой российского государства Владимиром Путиным.

Проект подразумевает введение повышенных таможенных тарифов на российские товары, такие как нефть, природный газ и уран, приобретаемые зарубежными партнёрами Москвы. Несмотря на значительную поддержку инициативы внутри американского парламента, рассмотрение вопроса было перенесено до личной встречи глав государств.

Недавно министр иностранных дел США Марко Рубио по итогам встречи G7 в Канаде, говорят о санкция против России, заявил: «С нашей стороны почти не осталось объектов для новых санкций. Мы уже ввели ограничения против крупнейших нефтяных компаний России — именно этого все и добивались. Потребуется время, чтобы увидеть эффект, но, честно говоря, я не вижу, что ещё можно сделать — у нас просто заканчиваются возможности для новых санкций.»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на угрозы введения новых ограничений говорил, что Россия «достаточно долго живет под огромным количеством санкций» и у нее выработался «определенный иммунитет».