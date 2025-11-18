Новости

37% жителей Иркутской области находят работу по специальности без сложностей

Треть жителей Иркутской области (37%) сообщают об отсутствии серьезных сложностей при поиске работы по своей специальности. Такие данные получены в результате четвертого квартала 2025 года аналитиками российской рекрутинговой платформы hh.ru в рамках исследования настроений соискателей.

Наиболее оптимистично оценивают свои шансы на трудоустройство специалисты сферы розничной торговли, где 50% респондентов находят работу без особых трудностей. Высокие показатели также демонстрируют работники ресторанно-гостиничного бизнеса (49%) и сферы продаж (48%).

Значительные трудности испытывают представители беловоротничковых профессий с высокой конкуренцией. В сфере стратегии, инвестиций и консалтинга 77% соискателей сообщают о сложностях с трудоустройством, в маркетинге и рекламе – 66%, среди высшего менеджмента – 63%.

Молодые специалисты в возрасте 18-34 лет сталкиваются с проблемами при поиске работы значительно чаще (47%), чем опытные кадры от 35 до 54 лет (40%). Каждый пятый опрошенный в регионе затруднился оценить сложность трудоустройства по своей профессии.


Сибирское Информационное Агентство
