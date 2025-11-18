Ангарский производитель титанорганических соединений увеличил мощность в 2,5 раза благодаря поддержке ФРП

Единственный в России производитель титанорганических соединений — компания «Ангара-Реактив» — модернизировал производство благодаря государственной поддержке. Общие инвестиции в развитие предприятия превысили 125 млн рублей. Из них по совместной федерально-региональной программе «Проекты развития» Фонд развития промышленности (ФРП) предоставил в виде льготного займа 57,5 млн рублей, еще 6,4 млн рублей выделил ФРП Иркутской области. В итоге предприятие нарастило объём выпуска титанатов в 2,4 раза.

«Увеличение производства титанорганических соединений решает две ключевые задачи: замещает импорт в критически важных отраслях, таких как авиастроение и судостроение, и наращивает экспортный потенциал Иркутской области. Поддержка проекта федеральным и региональным Фондом развития промышленности – яркий пример того, как совместные усилия помогают развивать в регионе высокотехнологичные производства. В итоге мы получаем новые рабочие места и укрепление нашей промышленности», – подчеркнула во время посещения предприятия заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Светлана Хахина.

Предприятие закупило современное высокотехнологичное оборудование и нарастило выпуск таких титанорганических соединений, как полибутилтитанат, технический тетрабутоксититан, тетраизопропилат титана и триэтаноламинтитанат (ТЭАТ-1). Выпускаемые соединения применяются для производства лакокрасочных, полимерных и строительных материалов. ТЭАТ-1 применяют также при производстве стекловолокна и продукции на его основе, которые в свою очередь используют при изготовлении судов, самолетов, вертолетов и другой летательной техники.

«Благодаря средствам фондов развития промышленности мы модернизировали и расширили свои мощности по производству важнейших продуктов малотоннажной химии – титанорганических соединений. В 2022 году российский рынок покинули все западные конкурирующие производители, их место постепенно заняли предприятия из Китая. Теперь "Ангара-Реактив" может обеспечить до 40% потребностей российской экономики в титанатах и потеснить на рынке иностранных поставщиков», – прокомментировала директор ООО «Ангара-Реактив» Валентина Шатохина.

Локализация производства продукции составляет 100%, используется российское сырье. Среди потребителей продукции – ведущие российские химические компании. Кроме того, предприятие поставляет титанорганические соединения в Беларусь, Монголию, Узбекистан и Японию.

«Имея обновлённые производственные мощности, «Ангара-реактив» способна успешно конкурировать с зарубежными производителями и стать поставщиками предприятий, которые занимаются производством полимеров и другой продукции нефте- и газохимической промышленности. Для Фонда развития промышленности это одна из первоочередных задач — способствовать развитию производств, которые будут образовывать кооперационные цепочки с промышленными предприятиями нашего региона», — отмечает директор ФРП Иркутской области Яна Шевченко.

Напомним, Фонд развития промышленности Иркутской области был создан в 2017 году Министерством экономического развития и промышленности Иркутской области при поддержке Правительства региона. За время его работы было поддержано 100 производств: вместе с проектами, получившими чистое федеральное финансирование, это почти 11 миллиардов заёмных средств.

