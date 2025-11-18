Орбан сравнил финансовую помощь Украине с ящиком водки для алкоголика

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен увеличить финансовую помощь Украине с попыткой помочь алкоголику, подарив ему еще один ящик водки. Об этом он написал в социальной сети X, передаёт РБК.

Орбан отметил, что 17 ноября получил письмо от фон дер Ляйен с просьбой направить дополнительные средства Украине. Согласно сообщениям Financial Times и Reuters, речь идет о финансовой помощи на сумму €135,7 млрд, которая может быть предоставлена в виде грантов, кредитов ЕС или за счет замороженных российских активов.

Венгерский премьер подчеркнул, что просьба поступила на фоне коррупционного скандала в Украине, и вместо требований реального контроля или приостановки платежей звучит лишь просьба о дополнительных деньгах. «Это напоминает попытку помочь алкоголику, отправив ему еще один ящик водки. Венгрия не утратила здравого смысла», — заявил Орбан.

Российская сторона считает любое использование замороженных средств без согласия незаконным и грозит судебными исками.

Ранее министр иностранных дел США Марко Рубио предупредил, что использование ЕС замороженных российских активов в качестве инструмента поддержки Украины в рамках так называемой программы репараций вызывает серьёзные опасения. Рубио подчеркнул, что если Евросоюз (ЕС) решит конфисковать замороженные российские активы для предоставления Украине так называемого «репарационного кредита» в размере 140 млрд евро, это может привести к непредвиденным последствиям.