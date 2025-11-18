Каждый второй крупный бизнес России пострадал от хакеров за прошлый год

Почти каждая вторая компания в России стала жертвой кибератаки за период с октября 2024 года по сентябрь 2025 года, сообщают аналитики Positive Technologies. Отмечается, что доля успешных взломов увеличилась почти вдвое по сравнению с предыдущими годами. Наиболее распространёнными видами атак остаются шифрование инфраструктуры и кража важных корпоративных данных, сообщает газета "Ведомости".

Среди наиболее значимых изменений эксперты выделяют резкое увеличение количества инцидентов, в которых злоумышленники успешно осуществляли полное или частичное шифрование серверов и баз данных компаний. Таких случаев оказалось 55% от общего числа зафиксированных атак, что на пять процентов больше предыдущего показателя и на целых 23 пункта больше уровня трехлетней давности (32%).

Кроме того, каждый четвёртый инцидент сопровождалась хищением важной корпоративной информации, подчёркивая стремление преступников нанести максимальный финансовый и имиджевый ущерб компаниям.

Роман Сафиуллин, глава отдела защиты информации компании InfoWatch ARMA, подчеркивает, что мотивация современных хакеров часто связана не столько с вымогательством денег, сколько с намеренным уничтожением активов жертвы.

Тенденцию роста кибератак на бизнес подтверждает Тимофей Слуднев, генеральный директор и учредитель компании «Интерфоника». Недавний паралич систем «Аэрофлота» стал самым резонансным событием. На этом фоне взлом цифровых сервисов московского метро и столичных аптек остался практически незамеченным. А про прошлогодний сбой в системе СДЭК, когда компания несколько дней не принимала и не отправляла посылки, вообще забыли. «На самом деле, масштабы проблемы велики. Думаю, не ошибусь, если скажу, что сегодня ни один значимый бизнес не избежал взлома. Просто об этом не рассказывают», – отмечает Тимофей Слуднев.