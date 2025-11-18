Водителей разрешили дважды наказывать за одно ДТП решением Конституционного суда

Конституционный суд (КС) постановил, что водители могут привлекаться как к административной, так и к уголовной ответственности за одно дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Такое решение было вынесено по запросу Ивановского районного суда, который обнаружил коллизию между нормами Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и Уголовным кодексом, сообщает газета "Ведомости".

Ранее районный суд рассматривал дело водителя автобуса «ПАЗ» Андрея Иванова. В феврале 2024 года автобус, управляемый Ивановым, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем марки «ВАЗ», который, в свою очередь, столкнулся с другим транспортным средством. Один участник происшествия получил лёгкий вред здоровью, второй скончался. Иванов лишился права управления транспортными средствами согласно части 1 статьи 12.24 КоАП, но одновременно стал фигурантом уголовного дела по части 3 статьи 264 УК за гибель другого участника аварии.

Суд считал такое положение вещей нарушающим статью 50 Конституции, запрещающую повторное осуждение за одно и то же преступление. Также отмечалась несогласованность правовых последствий в зависимости от типа правонарушения: тяжесть последствий распределялась между административным и уголовным правом таким образом, что граждане, получившие лишь лёгкий вред здоровья, могли требовать возмещения ущерба исключительно в рамках административного процесса, теряя право на полноценную компенсацию, доступную при возбуждении уголовного дела.

Однако Конституционный суд отклонил доводы о двойной ответственности, подчеркнув, что прекращение административного дела создало бы препятствия пострадавшим лицам при обращении в суд за компенсацией. Таким образом, постановление закрепило возможность одновременного привлечения водителей к двум видам ответственности.