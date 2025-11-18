Новые правила для гостиниц: правительство меняет систему штрафов

Правительство поддержало инициативу введения новых статей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), касающихся штрафов для предприятий сферы гостеприимства за нарушение правил миграционного учёта, пишут «Ведомости».

Комиссия по законопроектной деятельности согласовала поправки Министерства экономического развития, касающиеся санкций для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих гостиничные услуги. Предлагается введение двух отдельных статей КоАП, регулирующих штрафы за несоблюдение сроков подачи сведений о пребывании иностранцев и нарушении порядка регистрационного учёта гостей.

По первой статье (№ 18.91) предусмотрена дифференцированная система наказаний за просрочку уведомления органов внутренних дел о прибытии иностранного гражданина: единовременное нарушение повлечёт штраф в размере 80 тыс.–100 тыс. рублей, двукратное нарушение – удвоение суммы штрафа (до 160 тыс.–200 тыс. рублей). За систематическое игнорирование обязанности санкция возрастёт до 400 тыс.–500 тыс. рублей.

Вторая новая норма (№ 19.15) направлена против нарушений сроков предоставления сведений о регистрации и снятии с учёта российских граждан. Штраф за первое подобное нарушение установлен на уровне предупреждения или денежного взыскания в пределах 20 тыс.–30 тыс. рублей, за повторное правонарушение предусмотрен повышенный штраф размером 40 тыс.–60 тыс. рублей. В крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, размер наказания значительно увеличивается вплоть до 700 тыс. рублей.

Предполагается, что нововведения позволят снизить финансовую нагрузку на бизнес и сделать её пропорциональной потенциальному ущербу. Ранее действующие нормы предполагали огромные штрафы даже за незначительные нарушения. Генеральный директор сети отелей Azimut Максим Бродовский указал, что существующие меры ответственности порой превышают прибыль отеля за аренду номеров многократно, делая наказание несоразмерным проступку.

Новый порядок предусматривает снижение штрафов, поскольку ранее применялись единые фиксированные санкции независимо от степени тяжести нарушения. Представитель министерства подчеркнул необходимость оптимизации размера финансовой нагрузки на отрасль.